محمد صلاح يحذف اسم منتخب مصر من حسابه على تويتر ..صور

حذف محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، صفته كلاعب في صفوف منتخب مصر الوطني، من حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





جاء ذلك بعد ساعات قليلة من إضاعة منتخب مصر على محمد صلاح 14 نقطة كاملة في تصويت الأفضل في العالم "ذا بيست"، حيث لم يصوّت مدرب وقائد منتخب مصر في الاستفتاء.





وحصل محمد صلاح على المركز الرابع في استفتاء "ذا بيست" برصيد 26 نقطة، خلف ميسي صاحب المركز الأول بـ 46 نقطة، وفان دايك بـ 38 نقطة، ورنالدو بـ 36 نقطة.





كان محمد صلاح تألق مع ليفربول خلال الموسم الماضي، حيث حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفًا، بالتساوي مع ساديو ماني وبيير أوباميانج، وقاد ليفربول للفوز ببطولتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي.