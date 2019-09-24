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رياضة

الحقيقة الكاملة لعدم تصويت مصر لمحمد صلاح في جائزة الأفضل.. مستند

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:12 م
محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو الحلواني
كشف الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا "غياب منتخب مصر عن التصويت في جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاختيار أفضل لاعب في العالم.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر حسابه الرسمي قوائم أصوات مدربي وقادة المنتخبات التي شاركت في التصويت، والتي خلت من تواجد مدرب وقائد منتخب مصر.

وكان ليونيل ميسى فاز بلقب أفضل لاعب فى العالم خلال الحفل الكبير الذي أقامه الاتحاد الدولي للعبة فى مدينة ميلانو بإيطاليا أمس ، وحل فان دايك فى المركز الثانى ومن بعده كريستيانو رونالدو صاحب المرتبة الثالثة ومحمد صلاح فى المركز الرابع.

يذكر أن هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق شارك فى التصويت ومنح صوته لمواطنه ليونيل ميسي في جائزة أفضل لاعب في العالم واختاره فى المقام الأول واختار كوبر البرتغالي كريستيانو رونالدو في المرتبة الثانية، بينما جاء المركز الثالث فى تصويت هيكتور كوبر من نصيب " محمد صلاح " نجم منتخبنا الوطنى.


الحقيقة الكاملة لعدم تصويت مصر لمحمد صلاح في جائزة الأفضل.. مستند
الحقيقة الكاملة لعدم تصويت مصر لمحمد صلاح في جائزة الأفضل.. مستند
الحقيقة الكاملة لعدم تصويت مصر لمحمد صلاح في جائزة الأفضل.. مستند
الحقيقة الكاملة لعدم تصويت مصر لمحمد صلاح في جائزة الأفضل.. مستند
الحقيقة الكاملة لعدم تصويت مصر لمحمد صلاح في جائزة الأفضل.. مستند
الحقيقة الكاملة لعدم تصويت مصر لمحمد صلاح في جائزة الأفضل.. مستند
الحقيقة الكاملة لعدم تصويت مصر لمحمد صلاح في جائزة الأفضل.. مستند
الحقيقة الكاملة لعدم تصويت مصر لمحمد صلاح في جائزة الأفضل.. مستند
الحقيقة الكاملة لعدم تصويت مصر لمحمد صلاح في جائزة الأفضل.. مستند
الحقيقة الكاملة لعدم تصويت مصر لمحمد صلاح في جائزة الأفضل.. مستند
الحقيقة الكاملة لعدم تصويت مصر لمحمد صلاح في جائزة الأفضل.. مستند
الحقيقة الكاملة لعدم تصويت مصر لمحمد صلاح في جائزة الأفضل.. مستند
الحقيقة الكاملة لعدم تصويت مصر لمحمد صلاح في جائزة الأفضل.. مستند
الحقيقة الكاملة لعدم تصويت مصر لمحمد صلاح في جائزة الأفضل.. مستند

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