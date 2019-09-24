فضيحة في بطولة قطر لألعاب القوى الدولية 2019

قالت مصادر مطلعة لصحيفة الجارديان البريطانية إن مبيعات التذاكر للبطولة العالمية لألعاب القوى في الدوحة المقررة السنة الجارية بطيئة أكثر مما كان متوقعًا، مما يجعل من المحتمل جدًا أن يتم منح أعداد كبيرة من التذاكر المجانية للعمال المهاجرين والأطفال الذين سيتنقلون من قبل المنظمين إلى الملاعب، وهو الأمر الذي قد يشير إلى عدم وجود إقبال جماهيري في بطولة كأس العالم المرتقبة في 2022، وفشلها بالتبعية، في ضربة لنظام الحمدين الحاكم في قطر.



ويتسع استاد خليفة الدولي لـ 40 ألف شخص للحدث، الذي يبدأ يوم الجمعة، ومع ذلك، حتى مع انخفاض أسعار التذاكر التي تبدأ من 60 ريالا قطريا (13 جنيهًا إسترلينيًا)، لا تزال المقاعد غير محجوزة.



أخبرت المصادر صحيفة الجارديان أنه تم بيع 50000 تذكرة على مدار الأيام العشرة دون أن يسيطر على هذا العدد وجود وفود وزائرين من دول أخرى، وأن العمال المهاجرين والأطفال سيتم نقلهم للملعب حتى لايكون أكثر من نصفه فارغًا على التلفزيون.



وهذا بعيد كل البعد عن التفاؤل الذي ظهر عند بيع التذاكر وروج له النظام، حيث وعد المنظمون بأنه كان هناك "تسجيلات مهمة من جميع أنحاء العالم".



ومن هذا المنطلق، فإن مبيعات التذاكر كانت "صعبة" وغير مبشرة ، وهذا، من تأثير مقاطعة دول الخليج الأخرى لنظام قطر.



ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 1800 رياضي من حوالي 150 دولة في بطولة العالم التي ستقام في الشرق الأوسط لأول مرة.



