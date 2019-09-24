استولى على 10 ملايين جنيه .. تجديد حبس مستريح قليوب 15 يوما



تشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية للتحرى حول الواقعة ومدى صحتها



وتبين من التحريات أن المتهم استغل صفته كمندوب مبيعات لإحدى شركات الأدوية الكبرى وأوهم ضحاياه من الأطباء أصحاب الصيدليات بقدرته على المكسب السريع عن طريق تأسيس شركة مساهمة فى تجارة الأدوية واستولى على 10 ملايين جنيه واختفى بعد أسابيع بمحافظة القاهرة.



وتمكنت وحدة مباحث القسم بإشراف المقدم محمود عقل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المتهم قبل هروبه وضبط بحوزته جواز سفر وشهادة التخرج وشهادة تأدية الخدمة العسكرية ومبلغ مالى حيث كان ينوى السفر خارج البلاد وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام جددها قاضى المعارضات 15 يوما على ذمة التحقيقات.



جدد قاضى المعارضات بمحكمة قليوب حبس مستريح 15 يوما على ذمة التحقيقات لاستيلائه على 10 ملايين جنيه من ضحاياه بحجة استثمارها فى الأدوية والمستحضرات الطبية.وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب بورود عدة بلاغات من أصحاب الصيدليات بتعرضهم للنصب على يد "محمود .ا.ع" مندوب مبيعات بشركة أدوية استولى منهم على مبالغ طائلة تخطت 10 ملايين جنيه بحجة استثمارها فى تجارة الأدوية مستغلا عمله بشركة أدوية وكون شقيقه صيدلى وصاحب صيدلية بالمدينة.