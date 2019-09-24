ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

استولى على 10 ملايين جنيه .. تجديد حبس مستريح قليوب 15 يوما

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:31 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
جدد قاضى المعارضات بمحكمة قليوب حبس مستريح 15 يوما على ذمة التحقيقات لاستيلائه على 10 ملايين جنيه من ضحاياه بحجة استثمارها فى الأدوية والمستحضرات الطبية.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب بورود عدة بلاغات من أصحاب الصيدليات بتعرضهم للنصب على يد "محمود .ا.ع" مندوب مبيعات بشركة أدوية استولى منهم على مبالغ طائلة تخطت 10 ملايين جنيه بحجة استثمارها فى تجارة الأدوية مستغلا عمله بشركة أدوية وكون شقيقه صيدلى وصاحب صيدلية بالمدينة.

تشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية للتحرى حول الواقعة ومدى صحتها

وتبين من التحريات أن المتهم استغل صفته كمندوب مبيعات لإحدى شركات الأدوية الكبرى وأوهم ضحاياه من الأطباء أصحاب الصيدليات بقدرته على المكسب السريع عن طريق تأسيس شركة مساهمة فى تجارة الأدوية واستولى على 10 ملايين جنيه واختفى بعد أسابيع بمحافظة القاهرة.

وتمكنت وحدة مباحث القسم بإشراف المقدم محمود عقل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المتهم قبل هروبه وضبط بحوزته جواز سفر وشهادة التخرج وشهادة تأدية الخدمة العسكرية ومبلغ مالى حيث كان ينوى السفر خارج البلاد وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام جددها قاضى المعارضات 15 يوما على ذمة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استولى على 9 ملايين جنيه من المواطنين.. تجديد حبس مستريح الدقهلية 15 يوما

حبس مستريح قرية قلما بقليوب سنة بعد إيهام ضحاياه بتوفير اراض

ضبط مستريح استولى على 10 ملايين جنيه من أهالي قليوب

مستريح جديد.. حكاية مندوب بشركة أدوية استولى على 10 ملايين جنيه من أهالى قليوب

حكاية نصب.. أشجان مستريحة الجيزة ومحمود تاجر الأدوية الوهمية

ترشيحاتنا

شرطي يلقي القبض على طفلة 6 أعوام في مدرستها.. لن تصدق السبب

تجديد حبس طفلة العياط ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور

انفجار عبوة شامبو داخل سيارة يتسبب في خسائر كارثية.. وهذا ما حدث!

احذري .. بخاخات الأنف تتسبب في كارثة صحية

راكب مشاغب يتسبب في هبوط طائرة أمريكية اضطراريا.. ما فعله سيصدمك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور

شرطي يلقي القبض على طفلة 6 أعوام في مدرستها.. لن تصدق السبب