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أخبار العالم

جونسون يتحدى.. بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:23 م
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
دعاء أبوهشيمة
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن قرار المحكمة العليا، عرقل مساعيه للحصول على صفقة للبريكست، مشددا في المقابل على أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، بحسب رويترز.

وقال جونسون للصحفيين في نيويورك: "بما أن القانون قائم حاليا ، فإن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، وما قد يكون الشيء المهم بالنسبة لنا الآن هو الحصول على صفقة جيدة"، مؤكدا: "في ظل القانون، نغادر في 31 أكتوبر، وآمل أن نتوصل إلى اتفاق".

وأضاف:"أعتقد أن ما يريده الشعب في البلاد هو أن نرى البرلمانيين يجتمعون معا ويعملون من أجل المصلحة الوطنية لإنجاز هذا الشيء، وهذا هو ما سنفعله".

وقد أعلنت المحكمة البريطانية العليا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن قرار تعليق عمل البرلمان البريطاني، الذي اتخذه جونسون، غير قانوني.

وقضت المحكمة العليا بأن جونسون تصرف بشكل غير قانوني عندما نصح الملكة إليزابيث بتعليق عمل البرلمان قبل أسابيع قليلة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبناء على ذلك، فإن الهيئة التشريعية باقية ولن يتم تعليق عملها.

وقد أكد جونسون، أنه سيلتزم بقرار المحكمة العليا مؤكدا إلا أنه لن يستقيل من منصبه.

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