علقة موت لشاب حاول معاكسة طالبات مدرسة السيدة خديجة بالمحلة

شهدت مدرسة السيدة خديجة الإعدادية التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية بمحافظة الغربية اليوم واقعة غريبة حيث حاول شاب معاكسة بعض الطالبات داخل المدرسة حال مروره أمام أحد أسوارها وقيامه برشق نوافذ الفصول بالطوب وهو ما أثار حفيظة العاملين بالمدرسة ودفعهم إلى ضبطه وتلقينه علقة موت وتسليمه إلى رجال الشرطة.



وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد حسام الخشن مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بشروع شاب فى العقد الثاني من عمره برشق فصول مدرسة السيدة خديجة بإدارة شرق المحلة التعليمية بدائرة القسم بالطوب والحجارة لمحاولة التحرش وإرهاب طالبات بالمدرسة.



وباشرت القيادات الأمنية دورها برئاسة الرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم شرطة أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية بالانتقال إلى موقع المدرسة وتم ضبط شاب "يدعى " م .ن " تلقينه علقة ساخنة على أيدي العاملين داخل المدرسة وتم اقتياده إلى ديوان القسم.



وأفاد شهود عيان قيام العاملين داخل المدرسة بضبط الشاب وتلقينه علقة ساخنة بالأيدي والأرجل قبل تسليمه إلى رجال الشرطة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.



كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية المهندس ناصر حسن مدير إدارة شرق المحلة التعليمية الدكتور هاني مجاهد بضرورة فتح باب التحقيق فى الواقعة والاطمئنان على صحة الطالبات واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية حيال الواقعة.

