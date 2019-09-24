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فن

الظهور الأول لـ هند صبرى بمهرجان الجونة السينمائي

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:28 م
صدى البلد
محمد نبيل
تطل النجمة هند صبرى على ضيوف مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة مساء اليوم مع عرض فيلمها التونسي "نورا تحلم".

الفيلم يعرض بالمسابقة الرسمية وسوف يشارك في المسابقة الرسمية أيضا لـ أيام قرطاج السينمائية بعد اختياره للعرض بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي منتصف سبتمبر المقبل الذي يعتبر ضمن أهم خمسة مهرجانات في العالم حاليا.


نورا تحلم من إخراج التونسية هند بوجمعة في أول أعمالها، ويشارك فى بطولته لطفي العبدلي، حكيم بو مسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف.

وتلعب هند شخصية نورا بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، ونورا تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها لأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.

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