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رياضة

أول تعليق رسمي لـ جمعية اللاعبين المحترفين على عدم التصويت لـ محمد صلاح

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:18 م
محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي
علق مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين على ما أثير عبر بعض المواقع الصحفية بشأن تسبب الجمعية في خسارة محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري لـ نقاط ما أدى لعدم ترشحه لجائزة الأفضل في العالم .

وقال مجدي عبد الغني إن هذا الكلام عار تماما من الصحة وان الجمعية هي الجهة المسؤولة فقط عن جمع اختيارات اللاعبين المصريين عن طريق استمارات التصويت وإرسالها للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لفرز الأصوات لاختيار أفضل ١١ لاعبا في الموسم مشددا على أن الجمعية ليست مسؤولة عن ترشيح او ارسال اسم محمد صلاح للاتحاد الدولي.

ونفى مجدى عبد الغنى ما تردد فى بعض وسائل الإعلام من عدم مساندته لـ نجم مصر وليفربول فى السباق على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وأكد: "إن جمعية اللاعبين المحترفين بمصر قدمت كل الدعم لمحمد صلاح أثناء التصويت على الرغم من أن الجمعية ليس لها صوت وإنما كل دورها يتمثل فى تلقى استمارات التصويت على جائزة التشكيلة المثالية لأفضل ١١ لاعبا في العالم ويقوم اللاعبون فى الأندية بالتصويت عليها من خلال مندوبي الجمعية ودور الجمعية يقتصر فقط على تجميع هذه الاستمارات بعد تصويت لاعبى الدورى الممتاز والممتاز ب وإرسالها إلى الاتحاد الدولي وهو ما تم بالفعل..  هذا الكلام مؤثق بالصور وان اصوات اللاعبين المصريين هى من وضعت صلاح فى قائمة أفضل خمسين لاعبا في العالم ".

وأضاف أن خطأ عدم ارسال صوت المدير الفني للمنتخب وكابتن المنتخب يسأل عنه الجهة المسؤولة عن الاستمارات".
أول تعليق رسمي لـ جمعية اللاعبين المحترفين على عدم التصويت لـ محمد صلاح
أول تعليق رسمي لـ جمعية اللاعبين المحترفين على عدم التصويت لـ محمد صلاح
أول تعليق رسمي لـ جمعية اللاعبين المحترفين على عدم التصويت لـ محمد صلاح
أول تعليق رسمي لـ جمعية اللاعبين المحترفين على عدم التصويت لـ محمد صلاح

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