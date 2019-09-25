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لتوفير الأعلاف.. جولدبرجر: واشنطن تدعم القطاع الزراعي في مصر..ونسعى لتيسير الشراكة والتعاون بين المؤسسات الأمريكية والمصرية

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:30 ص
القائم بأعمال السفير
القائم بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة
محمود نوفل
  • القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة:
  • الولايات المتحدة ومصر لديهما علاقة ممتدة وراسخة في المجال الزراعي
  • مركز الصويا المتميزة يعمل على تقديم التدريب والموارد التي يحتاجها منتجو أعلاف الماشية
  • الصويا الأمريكية تُعد مكونًا رئيسيًا للصناعات الغذائية الكبرى في مصر

استمرارًا للتعاون الممتد على مدار أكثر من 40 عامًا بين المجلس الأمريكي لتصدير الصويا مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم الإعلان عن إنشاء مركز الصويا المتميزة بالشراكة مع عدد من المؤسسات والجهات البارزة في القطاع الزراعية (بما في ذلك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن) وعدد من مؤسسات التعليم العالي (جامعة القاهرة) بتمويل ودعم جهاز الخدمة الزراعية الخارجية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية.

وقد شارك كل من القائم بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة توماس جولدبرجر ونائبه وزير الزراعة الدكتورة منى محرز والمدير الإقليمي للمجلس الأمريكي لتصدير الصويا لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا برنت باب والمستشار الإقليمي موسى وكيله والمدير المحلي لجمعية "وورلدفيش" هاريسون شارو كاريسا والملحق الزراعي الأول في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة ماريانو بيلارد في إطلاق مركز الصويا المتميزة بإحدى المنشآت التابعة لجميعة وورلدفيش في عبّاسة، بمحافظة الشرقية.

وقد صرّح القائم بأعمال السفير الأمريكي توماس جولدبرجر بهذه المناسبة قائلًا: "الولايات المتحدة ومصر لديهما علاقة ممتدة وراسخة في المجال الزراعي".

وأضاف: "وبناءً على التعاون الممتد عبر عقود من الزمن مع القطاع الزراعي، يُنشئ المجلس الأمريكي لتصدير الصويا مركزًا للصويا المتميزة ليعمل على تقديم التدريب والموارد التي يحتاجها أعضاء المركز في منظومة سلسلة القيمة للصويا، وخاصة منتجو الماشية والأعلاف".

وتعد مصر أسرع الأسواق نموًا لفول الصويا الأمريكي، حيث استوردت أكثر من 2.64 مليون طن متري من الصويا الأمريكية هذا العام (بقيمة تقارب 900 مليون دولار) لتوفير العلف لصناعة الدواجن المحلية سريعة النمو وصناعات الغذائية/ السمكية وصناعة منتجات الألبان.

ويتم طحن الصويا الأمريكية من خلال صناعة معالجة الصويا المصرية الحديثة والفعالة، ليتم توجيه الغالبية العظمى من الصويا لصناعة الأعلاف الحيوانية المحلية، بينما يتم توجيه زيت الصويا لاستخدامات الطهي والأغذية.

وأوضح القائم بالأعمال جولدبرجر: "تُعد الصويا الأمريكية مكونًا رئيسيًا للصناعات الغذائية الكبرى في مصر، بما يدعم عشرات الآلاف من الوظائف المحلية والأمن الغذائي".

وتابع: "إن تيسير الشراكة والتعاون بين المؤسسات الزراعية الأمريكية والمصرية يُمثل أولوية مهمة للسفارة الأمريكية".
لتوفير الأعلاف.. جولدبرجر: واشنطن تدعم القطاع الزراعي في مصر..ونسعى لتيسير الشراكة والتعاون بين المؤسسات الأمريكية والمصرية
لتوفير الأعلاف.. جولدبرجر: واشنطن تدعم القطاع الزراعي في مصر..ونسعى لتيسير الشراكة والتعاون بين المؤسسات الأمريكية والمصرية
لتوفير الأعلاف.. جولدبرجر: واشنطن تدعم القطاع الزراعي في مصر..ونسعى لتيسير الشراكة والتعاون بين المؤسسات الأمريكية والمصرية
لتوفير الأعلاف.. جولدبرجر: واشنطن تدعم القطاع الزراعي في مصر..ونسعى لتيسير الشراكة والتعاون بين المؤسسات الأمريكية والمصرية

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