أبو العينين يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة.. ويؤكد: مصر أبهرت العالم بما حققته من إنجازات.. صور

شارك رجل الأعمال محمد أبوالعينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ورئيس مجلسي الأعمال المصري البرتغالي والأعمال المصري الأوروبي ونائب رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني؛ في فعاليات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74، المنعقدة اليوم " الثلاثاء"، بمدينة نيويورك الأمريكية.



أكد "أبو العينين" في تصريحات له، أن مشاركة مصر باجتماعات الأمم المتحدة، يعطيها ثقلا سياسيا واقتصاديا، إذ أنها في تلك الاجتماعات لا تمثل نفسها فحسب ولكن بصفتها رئيسا للاتحاد الإفريقي.



أوضح "أبو العينين" أن العالم أصبح يعترف بعودة مصر لدورها الطبيعي والحقيقي، رغم محاولات النيل من مكانتها ومقدراتها، مؤكدا أن القيادة السياسية تدرك جيدا صعوبة الإجراءات والقرارات إذ أن ثمار الإصلاح السياسي والاقتصادي بدأت في الظهور.



وأشار إلي أن مصر على مدى السنوات الـ8 الماضية أبهرت العالم بما حققته من إرادة حقيقية للإصلاح والبناء رغم الظروف السياسية القاسية التي شهدتها، إلا أنها أجبرت البعض على الاعتراف بخطورة التحديات التي تواجه المنطقة وتتصدي مصر لها بشجاعة وقوة و ضربت أعظم الأمثلة في التضحية .



وأضاف "أبو العينين" أن هناك حملات منظمة ومأجورة تسعى للنيل من إرادة مصر وشعبها، وهو صعب الحدوث خصوصا وأن الشعب المصري يثق في قائده ومؤسساته الوطنية والتي أثبتت عمليا جدية ما اتخذته من خطوات إصلاحية لتنعكس على الحياة الاقتصادية و الخدمات العامة للمواطنين البسطاء سواء شبكات الطرق والكباري والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.