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مرأة

الضيق والراحة.. 6 طرق تنهي الطاقة السلبية في المنزل

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:23 م
صدى البلد
قسم المرأة
كثير منا يعانى من وجود الطاقة السلبية فى منزله، ويمكننا أن نشعر بذلك، فبعض البيوت عندما ندخلها نشعر بالراحة وبعض البيوت نشعر بالضيق وذلك لانتشار الطاقة السلبية بها وتؤثر أيضًا على النوم والصحة وسعادة المنزل ولذلك قام موقع بولد سكاى بتقديم بعض الطرق تساعدك فى الحصول على الطاقة الايجابية.

- الحفاظ على المنزل نظيفا
عدم نظافة المنزل من أكثر الأمور التى تسبب الطاقة السلبية ولذلك يجب علينا الحرص على نظافته بصورة مستمرة وخاصة الحمام والمطبخ.

- زراعة النباتات فى المنزل
وجود بعض النباتات فى المنزل يضيف إليه البهجة والسعادة والرائحة الطيبة وجمال المنظر ويفضل اختيار الأزهار الملونة وأن تكون فى الجهة الشرقية لتستقبل الشمس.

- تناسق الأثاث وترتيبه
لا يفرق إذا كان المنزل صغيرا أو كبيرا، المهم كيفية اختيار الأثاث المناسب للغرفة وحجمها واتباع أسلوب البساطة. 

- الألوان
الألوان من الأشياء التى تؤثر كثيرًا على النفسية وبالتالى يجب اختيارها بعناية مثل ألوان غرفة النوم يجب أن تكون هادئة ومريحة للعين وتجنب الألوان الصاخبة ولكن فى غرفة المعيشة يمكن اختيار الوان قوية ولكن بشكل غير مبالغ لتعطى بعض الحيوية والطاقة.

- ضوء الشمس
ضوء الشمس داخل المنزل من أهم الأشياء وليس لإعطائه طاقة إيجابية فقط فهو يمنع الحشرات، والأمراض لذلك يجب وجود نافذة فى كل غرفة

- مكان سرير النوم
يفضل عدم وضعه أمام مرآة أو فى الجهة المقابلة لمدخل الغرفة وأن يكون وسط الغرفة ليس بجانب الحائط.

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