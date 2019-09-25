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ديني

نصيحة أمين الفتوى لـ امرأة تشكو من عدم صلاة زوجها

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 03:53 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى ومدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة هى الصلة بين العبد وربه وتجعل فى المنزل بركة فضلًا عن أنها عبادة.

وأضاف "فخر" في فتوى مسجلة له ، ردا على سؤال ورد إليه مضمونه :- زوجي لا يصلى فماذا أفعل معه؟"، أنه لا يجوز للإنسان أبدًا أن يتخلف عن الصلاة لأنها عماد الدين حيث نبه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن هذا الأمر وذلك لأن الصلاة هى التى تفرج الكروب وهذا معنى يجب ان يكون واضحا فى الأذهان، فعليكِ أن تقومى مع زوجكِ بعدة أمور حتى تحبيه فى الصلاة وهى أولًا أن تدعى زوجكِ الى سبيل الله لقوله تعالى {ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} حيث قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان».

وتابع : " هناك من يقبل النصيحة مشافهةً وهناك من يقبل النصيحة بطرق مختلفة وذلك بأن تصلى أمامه فبهذه الطريقة من الممكن ان تدعيه للصلاة ثم عليكِ أن تحثيه على الصلاة بطريقة تحببه فيها الى أن يستجيب لها ثم عليكِ أن تدعو له بأن يرزقه الله الهداية والقدوم على الصلاة".

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