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تعليم

تفاصيل خطة الأنشطة التربوية المقرر تطبيقها في مدارس التربية الخاصة هذا العام

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:37 م
مدارس التربية الخاصة
مدارس التربية الخاصة
ياســـمين بدوي
حصل موقع صدى البلد على تفاصيل خطة الانشطة التربوية المقرر تطبيقها على طلاب مدارس التربية الخاصة والدمج للعام الدراسي 2019/2020.

وتنقسم مراحل هذه الخطة إلى ، مرحلة النشاط الداخلي المحلي وتقوم بها ادارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، وتكون عبارة عن منافسة تتم بين تلاميذ مدارس وفصول التربية الخاصة والدمج كلا على حسب إعاقته داخل المحافظة الواحدة من خلال وقت مجدد تقوم الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بتحديده بهدف التنسيق والمتابعة لكافة الأنشطة المنفذة بالمديريات، ويتم الصرف عليها من حسابات إدارة التربية الخاصة بالمديرية.

أما المرحلة الثانية فهي النشاط الإقليمي، وهي منافسة تتم بين طلاب التربية الخاصة والدمج كلا على حسب إعاقته على مستوى المحافظات ، حيث يتم اختيار مديرية من ضمن مديريات الإقليم الواحد للاستضافة المنافسة الإقليمية لطلاب التربية الخاصة والدمج، بحيث تقوم إدارة التربية الخاصة التابعة للمديريات المستضيفة للمنافسة بتنظيم كافة الأمور الخاصة بالمسابقة.

أما عن المرحلة الثالثة فتتمثل في النشاط على مستوى الجمهورية ، وهي المنافسة التي تتم بين طلاب مدارس وفصول التربية الخاصة والدمج في المحافظات التي فازت على مستوى الإقليمي للجمهورية ككل، ويقوم بالمشروع الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالوزارة تحت رعاية وزير التربية والتعليم.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صور تكشف تفاصيل خطة الأنشطة التربوية المقرر تطبيقها على طلاب مدارس التربية الخاصة خلال العام الدراسي 2019/2020 .
تفاصيل خطة الأنشطة التربوية المقرر تطبيقها في مدارس التربية الخاصة هذا العام
تفاصيل خطة الأنشطة التربوية المقرر تطبيقها في مدارس التربية الخاصة هذا العام
تفاصيل خطة الأنشطة التربوية المقرر تطبيقها في مدارس التربية الخاصة هذا العام
تفاصيل خطة الأنشطة التربوية المقرر تطبيقها في مدارس التربية الخاصة هذا العام
تفاصيل خطة الأنشطة التربوية المقرر تطبيقها في مدارس التربية الخاصة هذا العام
تفاصيل خطة الأنشطة التربوية المقرر تطبيقها في مدارس التربية الخاصة هذا العام
تفاصيل خطة الأنشطة التربوية المقرر تطبيقها في مدارس التربية الخاصة هذا العام
تفاصيل خطة الأنشطة التربوية المقرر تطبيقها في مدارس التربية الخاصة هذا العام
تفاصيل خطة الأنشطة التربوية المقرر تطبيقها في مدارس التربية الخاصة هذا العام
تفاصيل خطة الأنشطة التربوية المقرر تطبيقها في مدارس التربية الخاصة هذا العام
تفاصيل خطة الأنشطة التربوية المقرر تطبيقها في مدارس التربية الخاصة هذا العام
تفاصيل خطة الأنشطة التربوية المقرر تطبيقها في مدارس التربية الخاصة هذا العام
تفاصيل خطة الأنشطة التربوية المقرر تطبيقها في مدارس التربية الخاصة هذا العام
تفاصيل خطة الأنشطة التربوية المقرر تطبيقها في مدارس التربية الخاصة هذا العام
تفاصيل خطة الأنشطة التربوية المقرر تطبيقها في مدارس التربية الخاصة هذا العام
تفاصيل خطة الأنشطة التربوية المقرر تطبيقها في مدارس التربية الخاصة هذا العام
تفاصيل خطة الأنشطة التربوية المقرر تطبيقها في مدارس التربية الخاصة هذا العام
تفاصيل خطة الأنشطة التربوية المقرر تطبيقها في مدارس التربية الخاصة هذا العام
تفاصيل خطة الأنشطة التربوية المقرر تطبيقها في مدارس التربية الخاصة هذا العام
تفاصيل خطة الأنشطة التربوية المقرر تطبيقها في مدارس التربية الخاصة هذا العام
تفاصيل خطة الأنشطة التربوية المقرر تطبيقها في مدارس التربية الخاصة هذا العام
تفاصيل خطة الأنشطة التربوية المقرر تطبيقها في مدارس التربية الخاصة هذا العام

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