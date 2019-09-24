ريهام عبد الغفور توجه الشكر لصُناع "الفيل الأزرق وولاد رزق" لهذا السبب

وجهت النجمة ريهام عبد الغفور الشكر لصُناع فيلم "ولاد رزق"، وفيلم "الفيل الأزرق 2" بعد مشاهدتها العمل، الذي طُرح مؤخرًا في دور العرض السينمائية، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى.



ونشرت "ريهام عبد الغفور" صورا له بجانب بوستر الفيلمين عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وكتبت مُعلقة عليه: "دخلت الفيلمين دول وراء بعض من 10لـ 1 ومن 1 ل 3 وخرجت حاسة بالفخر أنى بنتمى للمهنة العظيمة دى شكرا لصناع الفيلمين على الدماغ الجميلة اللي عملتها بعد ما اتفرجت عليهم".



يذكر أن فيلم ولاد رزق 2 بطولة الفنان أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم ونسرين أمين من إخراج طارق العريان.



فيلم "الفيل الأزرق 2" من تأليف أحمد مراد والمآخوذ عن روايته الفيل الأزرق، إخراج مروان حامد، ويضم نخبة من نجوم الفن إلى جانب كريم عبد العزيز، هم نيللي كريم وشيرين رضا وهند صبري وإياد نصار. والفيلم من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".