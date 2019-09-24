استراتيجية الفوضى المسيطر عليها



ستيفن مان هو شخصية رئيسية وراء تطور نظرية "الفوضى التي تسيطر عليها" كوسيلة لتعزيز المصالح الوطنية للولايات المتحدة. ولدت مان في عام 1951 وتخرجت من كلية أوبرلين في عام 1973 وحصلت على درجة البكالوريوس في اللغة الألمانية. في عام 1974 حصل على درجة الماجستير في الأدب الألماني من جامعة كورنيل وعضو في الخدمة الخارجية منذ عام 1976. حصل على منحة معهد هاريمان للدراسات السوفيتية المتقدمة للحصول على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة كولومبيا في 1985-1986.





تخرج من جامعة الدفاع الوطني في واشنطن العاصمة. بدأ حياته المهنية كموظف في السفارة الأمريكية في جامايكا. في وقت لاحق ، عمل في موسكو ، وفي مكتب الاتحاد السوفياتي في وزارة الخارجية ، وفي مركز عمليات وزارة الخارجية (مركز للأزمات على مدار 24 ساعة). شغل منصب القائم بأعمال رئيس البعثة في منغوليا (1986-1988 ، وأرمينيا (1992) ، وعمل بين عامي 1991 و 1992 في وزارة الدفاع الأمريكية التي تتعامل مع روسيا وأوروبا الشرقية ، وفي 1992-1994 تم تعيينه في سري لانكا كنائب سفير ، وفي الفترة بين عامي 1995 و 1998 ، شغل منصب رئيس مكتب الهند ونيبال وسريلانكا في وزارة الخارجية ، ومنذ عام 2001، أصبح مان ممثلًا خاصًا للرئيس في بحر قزوين. الدول التي تعمل كمتحدث رئيسي عن مصالح الطاقة الأمريكية في تلك المنطقة وقوى الضغط لخط أنابيب.



عند تخرجه من جامعة NDU في عام 1992 ، كتب مان مقالًا بعنوان نظرية الفوضى والفكر الاستراتيجي- المعلمات . في هذه المقالة ، يعرض الأطروحات التالية: "يمكننا أن نتعلم الكثير إذا نظرنا إلى الفوضى وإعادة التنظيم كفرصة، وليس كسعى لتحقيق الاستقرار كهدف ..." " البيئة الدولية هي مثال ممتاز لنظام فوضوي ، مع "الأهمية الذاتية للتنظيم" كونها أداة تحليلية مفيدة، العالم محكوم عليه بالفوضى ، لأن العديد من العناصر الفاعلة البشرية في السياسة لها أهداف وقيم مختلفة. " . " كل فاعل في النظم السياسية لديه حساسيه ويخلق طاقة صراع.





الفكر الرئيسي الذي ينبع من أفكار مان هو جعل النظام في حالة " الحرجه السياسية". وبعد ذلك ، سوف يدخل النظام ، في ظروف معينة ، الفوضى و"التحول". يكتب مان أيضًا " تبرز ميزة الولايات المتحدة في مجال الاتصالات" وقدرات الانتقال والاتصال العالمية المتنامية ، فإن الفيروس (بمعنى العدوى الإيديولوجية المرغوب ترويجها) سوف يتكاثر ذاتيا وسيتوسع بشكل فوضوي. وبالتالي سيتم الحفاظ على أمننا القومي -الامريكى". وعلاوة على ذلك:" هذه هي الطريقة الوحيدة لإقامة نظام عالمي طويل الأجل.



وفقًا لـ "النظرية" ، يمكن تحقيق تفكيك الدول القومية القائمة بالفعل والثقافات والحضارات عن طريق:

إزالة أيديولوجية السكان

استبدال القيم بمجموعة واحدة وليست متعدده فى اطار زيادة التوقعات المادية ، وخاصة بين النخبة

فقدان السيطرة على الاقتصاد وتدميره في نهاية المطاف

أفعال غير مشروعة تقوم بها حركات تلقائية تفرض ذاتها فى شكل طابع عرقي أو ديني

بمجرد تنفيذها ، تؤدي هذه السياسات الرئيسية إلى "ثورات ملونة".



ترتكز نظرية "الفوضى الخاضعة للسيطرة" على إصلاح الوعي الجماهيري ، وجهات النظر العالمية ، والمجال الروحي من خلال إخضاع الأفراد لوسائل الحديثة للتلاعب العقلى للجماهير.هذه العمليه بمثابة عملية نفسية عالمية تشكل جزءًا من العولمة والتي تودى الى تدمير ثقافة التضامن وتستبدلها بعبادة المال والقوالب النمطية الاجتماعية الداروينية المتعلقة بدور الفرد في المجتمع. وهكذا تقل قدرة الجماهير على تقديم المقاومة من خلال التنظيم الذاتي. نظرًا لتأثير هذه التقنيات ، تسعى الجهات الفاعلة "التي تسيطر عليها الفوضى" إلى تحقيق هدفين:



تقليل حجم السكان من خلال القضاء على أولئك الذين لا يستفيدون من الهندسة الجديده للنظام العالمي الجديد. من المرجح ان تؤدي الإصلاحات الليبرالية الجديدة إلى كارثة ديموغرافية عن طريق تخفيض معدلات المواليد وزيادة معدلات الوفيات. القيم الجديده المستهدفه منها الثورة الجنسية ، دعاية مذهب المتعة ، الفردية ، والنزعة الاستهلاكية تقلل من معدلات المواليد، الداروينية الاجتماعية واللامبالاة بمعاناة الناس من إرادتهم في العيش الكريم وزيادة معدلات الوفيات. إن العدد الكبير من الفقراء والمشردين يصل إلى آلية القتل الرحيم بحكم الواقع ، حيث يموت الأشخاص في هذه الفئات بسرعة.



إن هدف تدمير الأمة ينص على قيام الشركات عبر الوطنية ونقابات الجريمة والمنظمات والمؤسسات عبر الوطنية باستخدام تقنيات الفوضى التي تسيطر عليها. تجمع هذه المهمة بين "القوة الناعمة" والعدوان العسكري الهمجي (يوغوسلافيا والعراق وليبيا). تسهل هذه العملية سيطرة المعتدين على الموارد المالية والعسكرية والمعلوماتية العالمية.



يجب أن نلاحظ أن اقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تنمو من خلال زيادة إنتاجها ولكن عن طريق إعادة توزيع الثروة بين الدول القوية والضعيفة. يتم تحقيق ذلك عن طريق اضعاف الدولة القومية (عادةً عن طريق سحبه إلى فخ الديون) ، والخصخصة ، وشراء جميع أنواع الأصول الوطنية ، بما في ذلك الأصول الطبيعية.

تحت ضغط المؤسسات المالية ، تصبح الدولة القومية أداة لهذا النوع من العولمة من خلال خصخصة وخفض النفقات على الاحتياجات الاجتماعية أو الحفاظ على العلوم والثقافة. تنظم الدول أيضًا هجرات جماعية غير قانونية للعمال تجعل العمال الأفراد أرخص بكثير مما يحرمهم من الحقوق. مجتمعة ، تحرم المهمتان الدولة المستهدفة من قدرتها على العمل كممثل دولي. إنها طريقة سرية للقضاء على المنافسين الاقتصاديين. تشمل الأعراض الرئيسية لفقدان السيادة عدم القدرة على إدراك وتفسير الموقف .



كنتيجة لهذا:

لم تعد الدولة تتمتع بالحكم الذاتي ، وليس لديها استراتيجية تنموية ، ولا يمكنها ضمان ظروف معيشية لائقة لمواطنيها وضمان الحقوق الدستورية.

يلعب المسؤولون الفاسدون دورًا رئيسيًا في السيطرة على الاقتصاد والمجتمع.

الطبقة الوسطى تختفي ، تصير غير منظمة ، ومعزولة.

الأحزاب والحركات السياسية هي مجرد واجهات.

الحركات المجتمعية لا تأثير فعلي على السياسة.

تنمو نزعة السلبيه بين المواطنين وتتعاظم مشاكلهم في الهوية (الدولة ، العرق ، الأسرة).



دعونا نلقي نظرة على أمثلة قليلة من تنفيذ الفوضى التي تسيطر عليها تهدف إلى حرمان أسس الاستقلال الوطني:

تحييد محرك لتطوير والتنوير .

تدمير جهاز سياسة الدولة عن طريق زرعها مع وكلاء التأثير.

العدوى من خلال الفساد ، وتشجيع عبادة المال.

تدمير البيروقراطية الحكومية.

إزالة المجتمع العلمي من التأثير في سياسات الدولة

الخرافات: "السوق قادر على اصلاح كل شيء".



فى هذا السياق يحدد مان ما الذى يجب منعه كرد فعل وطنى:

استخدام التقنيات السياسية في الحملات الانتخابية.

تحويل وسائل الإعلام إلى جهات فاعلة في السوق.

تشجيع ثقافة جماهيرية.

القدرة على متابعة التنمية.

المشاركة النشطة للمجتمع في تنمية البلاد.



تعد الولايات المتحدة في الوقت الحالي الممثل الرئيسي الذي يستخدم أدوات "الفوضى التي تسيطر عليها" بهدف السيطرة على بلد أو منطقة ومنعها من مواصلة تنميتها. الفوضى التي يتم التحكم فيها هي الاستعمار الجديد الفعلي الذي يحول البلدان إلى موردي موارد للعالم الأول. يستلزم العلاقات المفترسة في التجارة الاستحواذ على الممتلكات. يتعارض استخدام تقنيات الفوضى الخاضعة للرقابة مع المعايير الدولية لعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

في الوقت الحاضر ، يتم استخدام مجموعة متنوعة من الوسائل من أجل تنفيذ وتوسيع "الفوضى التي تسيطر عليها" في الاقتصادات والمجتمعات الوطنية في النضال الجيوسياسي. يتحدث ستيفن مان ، خبير السياسة الخارجية الأمريكية ، الذي شارك في تطوير العديد من النقاط الساخنة "للفوضى الخاضعة للسيطرة" في أنحاء مختلفة من العالم ، بصراحة عن الحاجة إلى استخدام "زيادة مستوى الانتقاد شديد اللهجة" ، والتسبب في "الفوضى التي تسيطر عليها" لتأمين وتعزيز المصالح الوطنية للولايات المتحدة.