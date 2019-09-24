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تعليم

لخروجهم دون إذن.. إحالة مدرسين بكفر الدوار للتحقيق

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:01 م
. احالة مدرسين بكفر
. احالة مدرسين بكفر الدوار للتحقيق
جمالات الدمنهورى
أحال الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم، مدرسة تكنولوجيا الزراعة بمدرسة سيدى غازى الثانوية المشتركة للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالإدارة التعليمية لعدم تواجدها بالفصل رغم مرور 10 دقائق على الحصة و مدرس لغة عربية بذات المدرسة للتحقيق لخروجه بدون إذن من المدرسة

جاء ذلك خلال الجولة المفاجأة التى قام بها وكيل الوزارة صباح اليوم لمدارس إدارة مركز كفر الدوار التعليمية الصباحية والمسائية والتى تفقد خلالها مدرسة الوسطانية الابتدائية وتضم 21 فصل بالإضافة إلى فصلين لرياض الاطفال وتفقد المكتبة وتابع السجلات بها.

كما تابع وكيل الوزارة سجل الاشراف اليومى ووجه كل المشرفين بالتواجد فى الأماكن المقررة سواء بالفناء أو بالأدوار والطرقات ودورات المياه خاصة منذ بداية اليوم الدراسى وخلال الفسحة وعند الانصراف.

وتابع وكيل تعليم البحيرة موقف تسليم الكتب وتفقد فصول رياض الاطفال وتأكد من تواجد كافة الأدوات الخاصة بمنظومة التعليم الجديدة وتابع الاطفال أثناء قيامهم بالأنشطة المختلفة بالفصول.

وشملت جولة وكيل تعليم البحيرة زيارة مدرسة سيدى غازى الثانوية المشتركة التى تضم 21 فصل دراسى بواقع 5 للصف الاول و8 للصف الثانى و8 للصف الثالث وتابع موقف تسليم الكتب وفصول المدرسة وحجرة التطوير التكنولوجى ووجه بتواجد الجدول الخاص بالحجرة.

كما تابع الحصة الدراسية لطالبات الصف الاول بحجرة التربية الزراعية حصتى الفيزياء والكيمياء من داخل الفصول وفحص دفاتر وسجلات التحضير واستمع لشرح المدرسين فى تلك الفصول .

واستمع لمطالب واقتراحات طلاب وطالبات تلك الفصول، واكد على انتظام جميع الشبكات والبنية التكنولوجية بجميع المدارس والخاصة بالمنظومة الاليكترونية وهنئهم بالعام الدراسى الجديد وحثهم على الجد والاجتهاد والمذاكرة والتطلع الى الحصول على اعلى الدرجات متمنيا لهم النجاح والتوفيق.

ووجه وكيل تعليم البحيرة ادارة المدرسة بسرعة تفعيل السبورات التفاعلية الجديدة التى تم تركيبها بالفصول مع تكليف مسئول التطوير بتحديث التابلت لطلاب المدرسة وسرعة تحميل المناهج الجديدة على اجهزة التابلت لطلاب الصف الثانى مع تكثيف اعمال النظافة خاصة بالطرقات وعلى سلالم بالمدرسة.

وشدد الدكتور محمد سعد على ضرورة الالتزام بالزى المدرسى الموحد مع تكثيف اعمال النظافة بصفة يومية مع التزام جميع المدارس بسجل الاشراف اليومى وتواجد جميع المشرفين بالأماكن المقررة سواء بالفناء أو بالأدوار والطرقات ودورات المياه خاصة منذ بداية اليوم الدراسى وخلال الفسحة وعند الانصراف.
لخروجهم دون إذن.. إحالة مدرسين بكفر الدوار للتحقيق
لخروجهم دون إذن.. إحالة مدرسين بكفر الدوار للتحقيق
لخروجهم دون إذن.. إحالة مدرسين بكفر الدوار للتحقيق
لخروجهم دون إذن.. إحالة مدرسين بكفر الدوار للتحقيق
لخروجهم دون إذن.. إحالة مدرسين بكفر الدوار للتحقيق
لخروجهم دون إذن.. إحالة مدرسين بكفر الدوار للتحقيق
لخروجهم دون إذن.. إحالة مدرسين بكفر الدوار للتحقيق
لخروجهم دون إذن.. إحالة مدرسين بكفر الدوار للتحقيق
لخروجهم دون إذن.. إحالة مدرسين بكفر الدوار للتحقيق
لخروجهم دون إذن.. إحالة مدرسين بكفر الدوار للتحقيق
لخروجهم دون إذن.. إحالة مدرسين بكفر الدوار للتحقيق
لخروجهم دون إذن.. إحالة مدرسين بكفر الدوار للتحقيق
لخروجهم دون إذن.. إحالة مدرسين بكفر الدوار للتحقيق

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