للحفاظ على أداء الصلاة في وقتها.. نصائح تقدمها دار الإفتاء

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على الإنسان ألا يجمع الصلوات وأن يصلى كل صلاةً فى وقتها لقوله تعالى "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا".





وأضاف "ممدوح" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال سائلة تقول فيه "عندما أكون خارج المنزل يأتي عليا صلاة المغرب والعشاء ولا أستطيع أن أصليهما إلا عندما أعود الى منزلي، فدائمًا أكون فى حيرة من أن أصلى العشاء قبل المغرب أم أصليها بالترتيب؟"، قائلا: أولًا أنكِ أخطأت لأنكِ أخرت الصلاة عن وقتها والأصل فى أداء الصلاة أن تؤدى فى الوقت المحدد لها ولا يجوز أن أخرجها عنه لغير عذر شرعي فوقت صلاة المغرب تكون من وقت الأذان الى مغيب الشفق الأحمر، والعشاء تكون كذلك منذ الأذان الى الفجر، فلا يجوز أن تأخري صلاة الى دخول وقت صلاةً أخرى.



