سفراء الصين وبلاروسيا واليمن لـ عبد العال.. الاستقرار في مصر يدفعنا لزيادة الاستثمارات الصينية.. القيادة البيلاروسية حريصة على تعزيز العلاقات.. القاهرة البوصلة العربية والقلب النابض وصمام الأمان للعرب

السفير الصينى: الاستقرار فى مصر عامل رئيسى فى زيادة الاستثمارات الصينية

شهد مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، عقد 3 لقاءات في إطار دعم الدبلوماسية البرلمانية، وذلك قبل أيام من عودة دور الانعقاد الخامس المقرر الأول من أكتوبر، مع عقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعًا بشأن أزمة بلاعات الصرف الصحي.

شهد مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، عقد 3 لقاءات في إطار دعم الدبلوماسية البرلمانية، وذلك قبل أيام من عودة دور الانعقاد الخامس المقرر الأول من أكتوبر، مع عقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعًا بشأن أزمة بلاعات الصرف الصحي.

ووجهت وزارة الإسكان بعقد اجتماع خلال 15 يوما بحد أقضى، مع الجهات المعنية بمشكلة بلاعات الصرف الصحى غير المغطاة، للاتفاق على رؤية للحلول اللازمة لإنهاء هذه المشكلة، والقيام بالتطهير والتطوير وتوفير البدائل، بحيث تقدم كل جهة رؤيتها، على أن ينضم للاجتماعا ممثلى وزارة الصناعة، وكذلك وزارة الداخلية لتشرح أساليب سرقة أغطية البلاعات ونوعية السارق، ومنحت لجنة الإدارة المحلية ممثلى الحكومة مهلة بسقف زمني 60 يوما، لتقديم خطة ورؤية بما تم الانتهاء إليه من حلول إلى البرلمان.





والتقى رئيس مجلس النواب اليوم، الثلاثاء، سفيرى كل من الصين وبيلاروسيا بالقاهرة، مؤكدا أن العلاقات بين مصر والصين، هي علاقات تاريخية وقوية، وأن هناك اتفاق بين قيادتى البلدين على ضرورة العمل على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يخدم صالح البلدين والشعبين الصديقين.





ووجه د.على عبد العال التهنئة إلى سفير الصين بالقاهرة بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيس الصين، متمنيًا للقيادة والشعب الصينى المزيد من التقدم والازدهار، مشيرًا إلى أن العلاقات البرلمانية بين البلدين هى حجر أساس لدفع العلاقات إلى المزيد من المأمول وبما يتماشى وحجم وثقل البلدين.





من جانبه، أكد سفير الصين قوة العلاقات بين البلدين فى المجالات كافة، وأن العلاقات على مستوى قيادتى البلدين تتمتع بالود والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن ما تشهده مصر حاليًا من مناخ أمن واستقرار هو عامل رئيسى فى زيادة الاستثمارات الصينية فى مصر، وقيام العديد من الشراكات فى مجال التعليم والتكنولوجيا والزراعة والتجارة.





وخلال اللقاء مع سفير بيلاروسيا بالقاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله، أشاد الدكتور على عبد العال بالجهود التى بذلها السفير خلال توليه لمهام منصبه على مدار السنوات الست الماضية، وما كان لهذه الجهود من نتائج عظيمة تمثلت فى نجاح زيارتين متبادلتين على مستوى قيادتى البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك فى المجال الصناعى والتجارى والعلمى والتقنى، وما شهدته معدلات السياحة البيلاروسية إلى مصر من زيادة قُدرت بـ 4 أضعاف مثيلاتها فى السابق.





من جانبه، أشار السفير البيلاروسى بالقاهرة إلى أن جهوده إنما تأتى فى إطار توجيهات وحرص القيادة السياسية البيلاروسية على تعزيز العلاقات مع مصر، إيمانًا بريادتها وثقلها، مشيرًا إلى أن ما تم انجازه فى جانب السياحة هو خير دليل على مدى ما تتمتع به مصر من أمن واستقرار وتقدم على مختلف الأصعدة.





كما أكد رئيس مجلس النواب، تأييد مصر للجهود الرامية للتوصل للحل السياسي للأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات الأساسية في هذا الصدد، والتى يتمثل جوهرها في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني عام 2013 وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.





جاء ذلك إبان استقباله سلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني والوفد المرافق له، مرحبًا به في بلده الثاني مصر، مقدمًا له التهنئة على انتخابه رئيسًا للبرلمان اليمني في إبريل الماضي، مؤكدًا على دعم الدولة المصرية حكومة وشعبًا للحكومة الشرعية اليمنية ودعم وحدة وسيادة اليمن على كامل ترابها، وحق الشعب اليمني الشقيق في العيش بكرامة وحرية، مشددًا على أن أمن واستقرار اليمن يمثل جوهر الأمن القومي المصري والعربي.





وأشار إلى موقف مصر الرافض لاستهداف اليمنيين وتجنيد الاطفال واستهداف الأراضي السعودية والناقلات التجارية في الممرات البحرية الدولية.



