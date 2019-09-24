السيسي: مصر قامت بأضخم برنامج إصلاح اقتصادي في عصرها الحديث ..فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لها تجربة رائدة وأطلقت خطة طموحة للنهوض بمجتمعها على نحو شامل بما في ذلك التصدي الحاسم للإرهاب ومحاربته بشكل جاد.





وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر قامت ببرنامج رائد في برامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا البرنامج هو الأضخم في تاريخها الحديث.





وتابع الرئيس السيسي، "عملنا بحكم رئاستنا للاتحاد الأفريقي على التعاون مع الحكام الأفارقة وترسيم دعائم التنمية للقارة الأفريقية".





وأشار الرئيس السيسي، أن الشعب المصري تحمل تبعات النجاح الاقتصادي بكل ثقة وتحمل الصعوبات.