السيسي: آن الأوان لوقفة حاسمة تعالج جذور الأزمة الليبية بشكل كامل.. فيديو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشعب الليبي يعاني يوميا من ويلات النزاع المسلح.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة،: «آن الأوان لوقف حاسمة تعالج جذور الأزمة الليبية بشكل كامل».



وأشار: «يجب الالتزام بتطبيق جميع عناصر خطة الأمم المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن في أكتوبر 2017، ومعالجة الخلل الفادح في توزيع الثروة والسلطة وغياب الرقابة الشعبية من خلال الممثلين المنتخبين للشعب الليبي».

