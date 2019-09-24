انفجار علبة شامبو يدمر فتحة سقف سيارة.. صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية مجموعة من الصور الصادمة، كانت قد نشرتها سيدة من ولاية ميزوري الأمريكية، بعد ما تسبب إنفجار عبوة شامبو في تحطيم فتحة سقف السيارة.



وبحسب فوكس نيوز، أرادت تلك السيدة تحذير الناس من خطورة ترك عبوات الشامبو فى السيارة تحت أشعة الشمس مباشرة، خاصةً بعد تعرضها لحادثة مماثلة وبصحبتها ابنتها، ونتج عنها تحطم جزء من سقف السيارة الزجاجى.



وقالت السيدة كريستين أنها تركت عبوة الشامبو داخل سيارة ابنتها البالغة من العمر 19 عامًا، حيث كان الجو شديد الحرارة فى نفس التوقيت، ووقعت الحادثة.



إلا أن العبوة طارت فى الهواء مباشرة لحظة انفجارها، وحطمت السقف تمامًا، وطارت مسافة 15 مترا من السيارة.

