أعلى معدل زيارة في تاريخ فرنسا .. معرض توت عنخ آمون يستقبل 1.4 مليون زائر

أغلق معرض كنوز توت عنخ آمون في باريس أبوابه أمام الزائرين بعدما حقق أعلى نسبة توافد عليه منذ بداية تنظيمه، حيث استقبل ١٧٠ ٤٢٣ ١ زائرا مولعين بالحضارة المصرية على مدار 6 أشهر.



وكشفت السفارة الفرنسية في تصريحات صحفية صادرة عنها أن المعرض حقق أعلى الأرقام من حيث تردد الزوار عليه على مدى تاريخ فرنسا حيث توافد عليه ١٧٠ ٤٢٣ ١ زائرا ، لافتة الي ان الرقم القياسي السابق كان من نصيب معرض توت عنخ أمون الذي تم تنظيمه في العام 1967.



يُشار إلى أن معرض "توت عنخ آمون: كنوز الفرعون الذهبي" والذي بدأ في الثالث والعشرين من مارس الماضي يضم 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك الشاب من بينها عدد من تماثيل الأوشابتى المذهب والصناديق الخشبية والأوانى الكانوبية وتمثال الكا الخشبى المذهب وأوانى من الألباستر.