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السيسي: آن الأوان لوقفة حاسمة تنهي الأزمة المعقدة في اليمن ..فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:26 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد القاضي
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه آن الأوان من أجل وقفة حاسمة لإنهاء الأزمة الممتدة في اليمن.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إنهاء الأزمة في اليمن سيكون من خلال تنفيذ الحل السياسي بمرجعيته المعروفة، وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية تسعى لتقويض الأمن القومي العربي، ومواجهة التهديدات غير المسبوقة التي تعرضت لها منطقة الخليج العربي.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن الحل السياسي في سوريا بات ضرورة ملحة لا تحتمل مزيدًا من ضياع الوقت، مؤكدًا أن مصر ترحب بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية فإنني أطالب ببدأ عملها بشكل فوري ودون إبطاء.

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