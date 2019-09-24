500 مليون جنيه تدفع بسبب سرقة أغطية البلاعات.. محلية البرلمان تمنح الحكومة 60 يوما لتقديم خطة لإنهاء مشكلة حوادث غرق الأطفال.. والحكومة نضع الإشكالية في اعتبارنا.. وننسق في تنفيذ توصيات النواب

ممثل الداخلية: نكثف الحملات ضد عصابات سرقة أغطية البلاعات

ورئيس شركة القاهرة: بيتسرق 5500 غطاء سنوي بواقع 15 يوميا نائب: السرقة تكلف الدولة حوالي 500 مليون سنويا السجيني: الدولة لم تعد تتحمل إهمال سرقة البلاعات





قال اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن الحكومة تضع ملف سرقة أغطية بلاعات الصرف الصحي في اعتبارها بكل جدية وتسعى جاهدة لتنفيذ توصيات البرلمان لمواجهة هذه الإشكالية.





جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس السجيني، بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة ملف سرقة أغطية بلاعات الصرف الصحي، ورؤية الحكومة لمواجهة هذه الأزمة وفق برنامج محدد، لوضع ضوابط حاسمة لمواجهة زهق أرواح الأطفال التى تروح ضحايا لمثل هذه الجرائم.





وأضاف الجزار على أن الحكومة بمختلف جهاتها المعنية اجتمعت مؤخرا واتفقت على ضوابط محددة متعلقة بتفاعلات تشريعية لزيادة العقوبات لردع العصابات المتورطة في هذه الإشكاليات كونها سرقة مال عام ، مع بذل جهود إعلامية لتوضيح الحقائق أمام الجميع، والتواصل مع جميع المحافظات لتفعيل جهودها في مواجهة هذه الأعمال وسط توافق على أن هذه الظاهرة سيئة وتضر المجتمع.





و قال اللواء أشرف توفيق ممثل وزارة الداخلية، إن مواجهة مشكلة سرقة أغطية بلاعات الصرف الصحي مسئولية مشتركة بين كل الجهات المعنية، وليست مسئولية جهة واحدة.





وتابع ممثل وزارة الداخلية في كلمته: "المعلوم لكل الناس وضباط الشرطة، أن سارق الأغطية كان محدد ومعروف، لكن في الوقت الحالي سارق أغطية البلاعات لم يعد معروف وليس ممثلا في فئة محددة، من يسرق الغطا يذهب به إلي المسبك لبيعه، السارق واحد عايز أي فلوس وخلاص، فممكن يكون بتاع الزبالة أو واحد بتاع موتوسيكل أو غيره".





وأكد ممثل وزارة الداخلية أنه يتم شن حملات عديدة علي المسابك، فبعضها قانوني وبعضها غير قانوني، موضحا أنه منذ أول شهر يناير من عام 2019 الجاري، حتي الآن، تم ضبط 44 شخص من سارقي أغطية البلاعات، سواء تشكيلات عصابية أو سارقين فرديين.





واستطرد: "نواصل الحملات لضبط سارقي الأغطية، وهناك حاجة لعملية فنية هندسية تمنع سرقة الأغطية، ومواجهة هذه المشكلة هي مسئولية مشتركة، لازم كله يقوم بدوره، والإعلام ، لو قمنا كلنا بدورنا في وقت واحد أكيد الظاهرة دي هتختفي، لازم مشاركة من الجميع".





وقال اللواء أشرف توفيق، إنه تم توجيه الدوريات في الشوارع بالإبلاغ عن أى أغطية بلاعات مسروقة، وإبلاغ المحليات لاتخاذ اللازم لتغطيتها، وأن من يتلقي البلاغ ولا يتخذ إجراء لابد أن يتم محاسبته، لأن هذه المشكلة عواقبها وخيمة.





وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "أسرع وسيلة لحل هذه المشكلة أو لا يوجد أمل في وجود حل جذري سريع إلا من خلال وزارة الداخلية، أنت تنزل وأنت تمثل هيبة الدولة وكلنا وراك، وتقدر تخلصها في أسبوع بضبط العصابات التي تسرق أغطية البلاعات، ولا تستبعد أنه قد تكون هذه العصابات التى تسرق الأغطية مسيسة عشان الناس تموت ويعملوا هيصة عليها ويستغلوها"، لافتا إلى أنه وفقا لكلام ممثل وزارة الداخلية، فإن الوزارة أصدرت تعليمات وتوجيهات للدوريات بالإبلاغ عن أى بلاعات غير مغطاة، وتوجيهات للمباحث الجنائية بالتعامل مع هذه الوقائع ضمن الأولويات.





وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، علي أن الهروب من المسئولية في مواجهة المشكلات والأزمات أمر غير مقبول، مطالبا بأن تكون هناك مرونة من قبل المسئولين التنفيذيين في المحليات والجهات الأخري المعنية، لحل مشكلة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي وتسببها في وفاة العديد من المواطنين، قائلا: "لازم ننهي هذه المشكلة، ونضع حلول لمشكلة البلاعات غير المغطاة، التي تتسبب في غرق المواطنين، لازم تفعيل القانون علي الجميع".





ولفت إلي إن البرلمان يقوم بدور ه الرقابي على الحكومة بدون أي مجاملة في إطار المسؤولية المشتركة بدافع وطني نحو الأفضل، مؤكدا أن هذا الدور الوطني الرقابي يتم بمسؤولية دون أي معارضة حنجورية وشعارات براقة دون أي فائده هدفها إشعال الفتن فقط، مؤكدا على أن هذا الدور تم في ملف سرقة أغطية البلاعات منذ أن تم طرح هذا الملف فى البرلمان بطلبات إحاطة مختلفة سواء في البحيرة وقنا واخيرا في الطالبية بالجيزة.





ولفت رئيس اللجنة إلى أن هذا الملف به إشكاليات كثيرة خاصة أنه يتضمن فقدان أراوح المواطنيين ومن ثم التأثير الجسدي والنفسي الكبير والاقتصادي وتداعياته السياسية على المجتمع، مؤكدا على أن اللجنة انتهت في السابق لتوصيات رشيدة مع الحكومة وقابله للتنفيذ، واجتماع اليوم لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب لموافقته على عقد هذا الاجتماع الاستثنائي لمواجهة هذه الإشكالية.





وتابع على أن اللجنة في توصياتها ،رأت أن هذه الكارثة متشعبة بين العديد من الجهات علي مستوي التنمية المحلية والإسكان ووزارة الداخلية، وأن يتم التنسيق بين هذه الجهات من أجل وضع خطة شاملة تتضمن العمل علي تغير كود أغطية البلاعات من كونها ظهر وحديد إلي أغطية مصنعة من مواد أخري لا تكون مطمع للعصابات التي تقوم بسرقتها، حيث التكنولوجيا خلال المرحلة الأخيرة تتيح فرصة أن يتم تصنيعها من العديد من المواد الأخري التي تتعامل مع الأحمال والاستخدامات المختلفة للبلاعات ولا تكون مطمع لعصابات.





وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بضرورة أن يتم تدريب العاملين المختصين بالمتابعة اليومية علي آليات رصد إشكاليات السرقة والإخطار بها حتى تتولي الجهات المعنية بشركات الصرف توفير غطاء لها حتى لا تمثل إشكالية، مع تفعيل خط ساخن بالوحدات المحلية المختلفة لإتاحة الفرصة للمواطنين للإبلاغ عن أي حالات بهذا الصدد علي أن تقوم الجهات المعنية بالتعامل السريع معها، مع فاعلية أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لمواجهة هذه العصابات وهم مشهود لهم بالكفأة في هذا الإطار.

وتطرق السجيني بحديثه نحو العديد من الشكاوي التي ترد له من مختلف المواطنين، بسرقه الأغطية، رغم إخطار الوحدات المحلية بفترات زمنية تتجاوز الإسبوعين وهذا أمر غير مقبول إطلاقا،والدولة لم تعد تتحمل مثل هذا الإهمال.





وتحدث نائب دائرة العمرانية بالجيزة إيهاب منصور، عن حادثة غرق الطفل ياسين في بلاعة أمام نادي الطالبية، قائلا: "الكارثة مكررة في مصر، والكارثة أن واقعة الغرق كانت أمام نادي الطالبية الرياضى، والغطاس الذي جاء لإنقاذ الطفل كان غير مدرب"، معربا عن دهشته من وجود بلاعة غير مغطاة أمام نادي يتردد عليه المواطنين يوميا.





وأضاف منصور، أن سرقة أغطية البالوعات تهدر أموال علي الدولة بحوالي نصف مليار جنيه سنويا، بسبب سرقة أغطية البالوعات، قائلا: "وحسب إحصائيات منشورة فى بعض الصحف يوجد حوالي 12 ألف غطا لبالوعات مسروقة، ولابد من تركيب أغطية صرف ذكية، وتواصلنا مع المسئولين، وعلي مدار سنتين قدمنا طلبات وخطابات للحكومة، وطلبنا تغيير كود البلاعة ليتم تركيبها بشكل يمنع أو يحد من سرقتها، وأن يتم عمل إحلال وتجديد، فهناك مئات الأطفال والمواطنين ماتوا بسبب البالوعات، والناس المسئولين عن هذه المنظومة محتاجة إعادة تقييم، وعايزين حل لأنواع البالوعات يمنع سرقتها ونستفيد من تجارب الدول الأخرى"، واستتطرد متسائلا: "أين حق الطفل ياسين وأين حق أطفال مصر والمواطنين الذين ماتوا؟".





وقال المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدراة شركة صرف صحي القاهرة، أن مشكلة سرقة أغطية البلاعات أصبحت ظاهرة سلبية ونعمل على التصدي لها من خلال بدائل متعددة سواء بأغطية خرسانية أو الظهر المرن مع التفكير في رؤى أخرى متعلقة بعمل شبكات أسفل الأغطية لمنع سقوط الضحايا في حالة السرقة.





وأكد حسن أن محافظة القاهرة بها ٣٥٠ الف غطاء بلاعة، يسرق منها حوالي ٥ آلاف غطاء سنويا بواقع ١٥ غطاء يوميا، وهذا أمر يمثل ظاهرة سلبية على المجتمع، ومن ثم تم التجاوب مع توصيات لجنة الإدارة المحلية بشأن إمكانية إضافة أكواد جديدة للأغطية، مع إنشاء مصنع متعلق بإنتاج أغطية من الخرسانة في بعض الأماكن ويكلف الدولة ٨٠٠جنيه في الوقت الذي يكلف الغطاء الظهر قرابة ٥آلاف جنيه.





واتفق معه منصور بدوي، رئيس شركة صرف الحيزة، مؤكد أن العصابات المتخصصة في سرقة هذه الأغطية تزايد دورها بشكل سلبي، وتسبب إشكاليات كثيرة للمنظومة.





وتوافق أعضاء اللجنة مع ممثلي الحكومة على ضرورة التوعية الشاملة للمواطنين للإبلاغ عن أعمال سرقة أغطية البلاعات للصرف الصحي حماية للأهالي وعدم وقوع ضحايا، بجانب الجهود الحكومية لمواجهة هذه الظاهرة على أرض الواقع من إيجاد بدائل لنوعية الأغطية. وتضمنت وسائل التوعية التي ذكرها ممثل الإسكان وليد يحي عابدين، التواصل المباشر من جانب الأهالي مع الجهات المعنية بالإسكان والتنمية المحلية والصر ف الصحي والداخلية من أجل الإبلاغ عن أي حالات سرقة الأغطية، حيث خط ساخن ١٢٥ على مستوى الجمهورية و١٧٥ في القاهرة والإسكندرية، وأيضا ١٢٢ لوزارة الداخلية وأقسام الشرطة المختلفة وجميع غرف الطوارئ على مستوى المحافظات ومبادرة صوتك مسموع بالتنمية المحلية رقم ١٥٣٣٣٠ ورقم واتس اب ٠١١٥٠٦٠٦٧٨٣،بحسب ما ذكرها ممثل وزار ة التنمية المحلية حمدي الجزار.





وفى النهاية وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة الإسكان بعقد اجتماع خلال 15 يوما بحد أقضى، مع الجهات المعنية بمشكلة بلاعات الصرف الصحى غير المغطاة، للاتفاق على رؤية للحلول اللازمة لإنهاء هذه المشكلة، والقيام بالتطهير والتطوير وتوفير البدائل، بحيث تقدم كل جهة رؤيتها، على أن ينضم للاجتماعا ممثلى وزارة الصناعة، وكذلك وزارة الداخلية لتشرح أساليب سرقة أغطية البلاعات ونوعية السارق.ومنحت لجنة الإدارة المحلية ممثلى الحكومة مهلة بسقف زمني 60 يوما، لتقديم خطة ورؤية بما تم الانتهاء إليه من حلول إلى البرلمان.



