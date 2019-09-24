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السيسي يدعو إلى العمل لصالح الإنسانية وحماية حقوق الإنسان.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:28 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
عمرو ممدوح
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر لها رسالة محددة تدعو إلى التفاهم والتعاون المشترك، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز وحماية حقوق الانسان.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى العمل لصالح الانسانية، مشيرا إلى أن ذلك هو السبيل الامثل لما فيه صالح المجتمع الدولي، واختتم حديثه بالقول: "وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لكل شعوبنا".

وألقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، المنعقدة في نيويورك، عقب بيان كل من رئيسي البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية.

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