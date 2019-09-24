تعليم بورسعيد تعلن عن حاجتها لـ 25 معلم لغة إنجليزية بنظام المكافأة

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد عن حاجتها لشغل عدد 25 معلم لغة انجليزية بنظام المكافأة الشاملة لمدة عام دراسي 2019 /2020 .



يأتي ذلك لسد العجز في مدارس مديرية التربية والتعليم ببورسعيد.



وقالت المديرية إنه يشترط في المتقدمين : مؤهل عالي تربوي لغة انجليزية أو مؤهل عالي ، ودبلوم تربوي (الأصل + الصورة) ، وصورة بطاقة الرقم القومي ، و صحيفة حالة جنائية حديثة ، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور ، والإقامة داخل نطاق محافظة بورسعيد .



ومن المقرر أن يتم عقد تحريري ومقابلة شخصية للمستوفين للشروط يعلن عنه في حينه على أن تسلم الأوراق إلى إدارة شئون العاملين (تعيينات) بمديرية التربية والتعليم حتى 30 سبتمبر 2019 حتى يتسنى تسكين من يقع عليهم الاختيار .