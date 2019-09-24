بقيمة 27 مليون يورو .. مشروع لتعزيز استراتيجية السكان بسوهاج

يقوم وفد من وزارة الصحة والسكان المصرية والاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان بزيارة ميدانية إلى محافظة سوهاج الخميس القادم للوقوف على التقدم المحرز في مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان الممول من الاتحاد الأوروبي، وذلك انطلاقا من الاحتفال باليوم العالمي لتنظيم الاسرة حيث يهدف المشروع الي رفع مستوى الوعي بتنظيم الأسرة وتمكين وتوعية الأشخاص في سن الإنجاب من اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن صحتهم الإنجابية.



يرأس الوفد الدكتورة سحر السنباطي- رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، وجان ماري مورو- رئيس قسم التنمية البشرية والاجتماعية في بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، ورافائيل ديموليير- ملحق الاتحاد الأوروبي – التنمية الاجتماعية والريفية والإقليمية في بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وندى نجا – رئيس فريق الصحة الانجابية والممارسات الضارة – لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان، مكتب القاهرة ومها ونيس أخصائية برنامج الصحة الانجابية لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان مكتب القاهرة.



ومن المقرر أن يلتقي الوفد مع محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بالإضافة إلى زيارة عيادات تنظيم الأسرة، وحضور تدريب الرائدات الريفيات المسؤولات عن التوعية المجتمعية على احدث الرسائل الصحية.



كما ستشمل الزيارة أيضًا حضور المعرض السنوي لمحافظات الوجه القبلي لنوادي المرأة، حيث تعرض النساء منتجات مصنوعة يدويًا على هامش ندوات التوعية حول تنظيم الأسرة التي عقدت في النوادي بجانب حضور احتفالية تكريم الوحدات المتميزة بمحافظة سوهاج ومنحها شعار ” الوسام” لجهودها المتميزة في تقديم خدمات تنظيم الأسرة ذات جودة و تكريم فرق العمل المتميزة.



ويُشار الي أن ” الوسام “ هو نظام اعتماد للجودة حيث يتم تقييم جودة الخدمة بعيادات تنظيم الأسرة في جميع أنحاء مصر بناءً على مجموعة من المؤشرات والمعايير التي وضعتها وزارة الصحة والسكان حيث يتضمن الحصول على الوسام تحقيق عدة معايير أهمها استمرارية توافر مخزون كافي لشهرين إلى ثلاثة أشهر من وسائل تنظيم الأسرة، وتوفير المعلومات الصحيحة أثناء تقديم المشورة من قبل الأطباء والممرضات، وكذلك تقديم خدمات تنظيم الأسرة الآمنة وفقًا للمعايير، مع زيادة عدد المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة.



كما تحتفظ العيادة بالوسام لمدة عام واحد طالما استمرت في الحفاظ على المعايير المحددة، ثم يتم ترشيحها للتحفيز المادي.



يذكر أن مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان ممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة بقيمة ٢٧ مليون يورو ، و الذي يهدف الى زيادة الاستخدام الطوعي لخدمات تنظيم الأسرة من خلال تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة، وزيادة الطلب على تنظيم الأسرة وتعزيز الحوكمة السكانية حيث يفيد المشروع المصريين في سن الإنجاب الذين سيكون لديهم المزيد من الخيارات بشأن حجم أسرهم، كذلك فترات المباعدة بين الولادات .



هذا ويشمل المشروع أيضا الاستجابة لطلب الحكومة المصرية، حيث قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم عملية مراجعة الاستراتيجية القومية للسكان، ويأتي دوره الان لتسهيل تنفيذه الفعلي والتنسيق بين المؤسسات المختلفة و منها هذه الزيارة الميدانية لمحافظة سوهاج.