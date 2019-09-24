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أخبار العالم

رفع صورة إيلان الغريق .. أردوغان يستخدم ورقة اللاجئين السوريين لابتزاز العالم

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:46 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
قسم الخارجي
اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العالم أجمع بعدم التوصل إلى حل دائم لقضايا الإرهاب والفقر.

وأضاف أردوغان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بعض القوى التي تمتلك الأسلحة النووية قادرة على تهديد بقية الدول.

وتابع أن بلاده ستستقبل عددًا كبيرًا من اللاجئين وستستضيف قمة بشأن القارة الإفريقية عام 2020.

وكشف عن استقبال بلاده لما يقرب من 3 ملايين لاجئ سوري خلال السنوات الماضية.

ورفع أردوغان صورة الطفل السوري إيلان الذي توفي على شواطئ تركيا، أثناء محاولة الهرب برفقة أسرته.

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