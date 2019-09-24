مُسنة في الـ76 تحقق المستحيل وتصبح الملاكمة الأكبر سنًا في بريطانيا

استطاعت سيدة مسنة في الـ76 من عمرها أن تثبت صحة المقولة الشهيرة "العمر مجرد رقم"، فعلى الرغم من أنها تعاني من التهاب المفاصل ومن آلام في الركبتين، إلا أنها تمكنت من تحدي آلامها، وأصبحت "جاين ماكنزي بالدوين" الملاكمة الأكبر سنًا في بريطانيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.



وأشارت الصحيفة إلى أن المدربين أطلقوا عليها لقب "الوحش" بسبب جرأتها في الحلبة؛ وكانت "بالدوين" قد بدأت في ممارسة هذه الرياضة بناءً على نصيحة من نجلها في أعقاب وفاة زوجها.



وتمكنت هذه السيدة من بناء ثقتها في نفسها في صالة الألعاب الرياضية أو "الجيم"، وهي الآن تستعد لخوض أول مباراة خيرية لها ضد سيدة أخرى في العقد السادس من عمرها.



وتقول "بالدوين" إن ممارسة هذه الرياضة منحتها حياة جديدة وساعدتها على التعامل مع حزنها على وفاة زوجها.



وتابعت موضحة أنها لم تكن ترغب في التحدث مع أي شخص أو القيام بأي شيء عقب وفاة زوجها، لكن نجلها اقترح عليها ممارسة رياضة ما، لذلك قررت التوجه إلى "الجيم" وهناك لفتت رياضة الملاكمة انتباهها، وفكرت في تجربتها؛ والآن تستعد "بالدوين" لأول مباراة لها، وكلها إصرار على أن تحقق الفوز فيها بالرغم من أن منافستها تصغرها في العمر.



