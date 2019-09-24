ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مُسنة في الـ76 تحقق المستحيل وتصبح الملاكمة الأكبر سنًا في بريطانيا

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:15 م
صدى البلد
قسم المنوعات
استطاعت سيدة مسنة في الـ76 من عمرها أن تثبت صحة المقولة الشهيرة "العمر مجرد رقم"، فعلى الرغم من أنها تعاني من التهاب المفاصل ومن آلام في الركبتين، إلا أنها تمكنت من تحدي آلامها، وأصبحت "جاين ماكنزي بالدوين" الملاكمة الأكبر سنًا في بريطانيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدربين أطلقوا عليها لقب "الوحش" بسبب جرأتها في الحلبة؛ وكانت "بالدوين" قد بدأت في ممارسة هذه الرياضة بناءً على نصيحة من نجلها في أعقاب وفاة زوجها.

وتمكنت هذه السيدة من بناء ثقتها في نفسها في صالة الألعاب الرياضية أو "الجيم"، وهي الآن تستعد لخوض أول مباراة خيرية لها ضد سيدة أخرى في العقد السادس من عمرها.

وتقول "بالدوين" إن ممارسة هذه الرياضة منحتها حياة جديدة وساعدتها على التعامل مع حزنها على وفاة زوجها.

وتابعت موضحة أنها لم تكن ترغب في التحدث مع أي شخص أو القيام بأي شيء عقب وفاة زوجها، لكن نجلها اقترح عليها ممارسة رياضة ما، لذلك قررت التوجه إلى "الجيم" وهناك لفتت رياضة الملاكمة انتباهها، وفكرت في تجربتها؛ والآن تستعد "بالدوين" لأول مباراة لها، وكلها إصرار على أن تحقق الفوز فيها بالرغم من أن منافستها تصغرها في العمر.

مُسنة في الـ76 تحقق المستحيل وتصبح الملاكمة الأكبر سنًا في بريطانيا
مُسنة في الـ76 تحقق المستحيل وتصبح الملاكمة الأكبر سنًا في بريطانيا
مُسنة في الـ76 تحقق المستحيل وتصبح الملاكمة الأكبر سنًا في بريطانيا

ترشيحاتنا

جنايات الإسكندرية تقضي بالسجن المؤبد على خاطف الطائرة المصرية

تحرك مصري قوي بسبب عدم اعتماد التصويت لـ محمد صلاح في جائزة الأفضل

فرمان فايلر للاعبي الأهلي بعد مواجهة سموحة

حيلة غادرة والجاني مجهول.. تفاصيل اغتصاب فتاة كويتية في حفل مختلط

تعليق صادم من أيمن يونس على أداء الزمالك أمام الاتحاد ورأيه بـ ميتشو

مفاجأة.. 4 نجوم رفضوا التصويت لـ ميسي في جائزة "ذا بيست"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور