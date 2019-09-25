سبوبة غسيل القولون.. تسبب كوارث صحية خطيرة وتتاجر بها العيادات الخاصة

مؤخرا بدأت بعض المراكز الطبية في الاعلان عن ما يعرف بتقنية "غسيل القولون"، تحت دعوى التخلص من سموم الجسم، وهو ما واكب إقبالا من حالات عديدة للحجز، دون الوعي بماهية تلك التقنية وهل هي ضارة أم نافعة.





غسيل القولون

"خصم ٦٠٪ علي غسيل القولون، الجلسة هتخلصك من الفضلات الصلبة المتراكمة علي طوله من سنين طويلة، وتساعدك علي التخلص من السموم التي يمتصها الجسم نتيجة تراكمها في القولون والإمساك المزمن والغازات والانتفاخات، والجلسة 45 دقيقة بدون بنج وبدون ألم" هذا ما ذكره أحد مراكز أمراض الجهاز الهضمي في إعلانه.





سعر العرض

وبالتواصل مع أحد المراكز المعلنة، أفاد القائم علي المركز الطبي أن "الغسيل القولوني يختلف تمامًا عن الحقنة الشرجية لإن الحقنة الشرجية تغسل المستقيم والذي يبلغ طوله ١٥ سم، أما القولون فطوله ١٥٠ سم، وليس له أي آثار جانبية، وسعر جلسه الغسيل القولوني ١٧٥٠ جنيها بدلا ٤٨٠٠ جنيه".





مزايا التقنية

وحول مزايا غسيل القولون شرح: "الغازات بتنفخ البطن ودي حاجة محرجة.. وتفضل في بطنك وبتزود أمراض القولون ومهما أخدت أدوية مش بتنتهي، ولازم القولون يتخلص من الترسبات والسموم الضارة ودا اللي بنعمله للحالات في المركز".





طريقة غسيل القولون

وحول الطريقة شرح مدير المركز: "غسيل القولون هو ببساطة ضخ وسحب للمياه بدرجة حرارة معينة خلال خمسة وأربعين دقيقة، بتحس بعدها براحه ومفيش كركبة في بطنك واحلي حاجه انه بينعكس علي الوجه علي طول ويتكرر لما تكون الحاله صعبة، إمساك مزمن ويفضل يا جماعه أنكم تكونوا عاملين تحليل الميكروب الحلزوني عشان دا بيكون السبب في الانتفاخات والإمساك والإسهال واللي بيجي من الميه الميكروب دا عند الشعب المصري كله، وبيكون الغسيل لإزالة مادة البراز المغلّفة والغاز والمخاط، مما يسمح باستيعاب العناصر الغذائية الحيوية بسهولة أكبر ".





ماهية "غسيل القولون"

تعرف عملية غسيل القولون، بإنه "التسريب الآمن واللطيف للماء إلى القولون عبر المستقيم، ولا يتضمن غسل القولون على أي مواد كيميائية أو أدوية ويترك هذا الإجراء الأمعاء صحية وتعمل بشكل جيد وهو أمر ضروري للحفاظ على الصحة المثلى، لأن القولون يعتبر العضو الحيوي الأكثر إهمالا في جسم الإنسان وعندما يكون تدفق الدم محملًا بالنفايات السامة ، فإن الجسم يعمل بمستوى أقل، ويلجأ العديد من الناس لغسيل القولون بسبب الوجبات الغذائية الحديثة المليئة بالبروتينات الحيوانية والأغذية المصنعة والدهون والسكر والإجهاد، مع الضغط المستمر وعدم ممارسة الرياضة، فيصبح القولون مستودع النفايات والسموم المتراكمة التي تعطل نظام تنقية الجسم".





بيزنس العيادات

ويشرح دكتور محمد عبدالمنعم، إستشاري الجهاز الهضمي، أن تلك التقنية أصبحت بيزنس تتاجر به بعض العيادات والمراكز الطبية، بدعوي إزالة الفضلات والسموم من القولون، ولكن لابد من معرفة أن تلك العملية لا تخضع للرقابة داخل مصر، وقد تسبب جفاف ومشاكل في الكلي والقلب للمريض، وهو ليس علاج ، ويتم عبر إدخال السوائل داخل جسم المريض بالتدريج عبر أنبوب مخصص، لتخرج هذه حاملة معها الفضلات والسموم المتراكمة عبر أنبوب اخر يتم وضعه في فتحة الشرج.





العدوي أبرز المخاطر

"ومن أبرز أضرارها اختلال في نسب بعض العناصر كالصوديوم والبوتاسيوم، واختلال توازن بكتيريا الامعاء، والخطر الاكبر دخول العدوي والبكتيريا الي جسم المريض عبر الادوات والاجهزة المستخدمة وقد تسبب كوارث طبية امراض خطيرة معدية للمريض" حسبما كشف إستشاري الجهاز الهضمي.









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