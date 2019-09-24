وكيل نقابة المحامين: أكثر من 15 نقيب دولة عربية سيحضرون المؤتمر العام.. غدا

أكد مجدي سخى، وكيل النقابة العامة للمحامين ، أن هناك أكثر من ١٥ نقيب دولة عربية سيحضر المؤتمر العام للمحامين هذا العام بداية من الغد.



وأضاف سخى أن المؤتمر العام للمحامين يتم تنظيمه منذ ٢٠٠١، وكل عام نقوم بتفادي الأخطاء عن العام السابق، موضحًا إن تنظيم المؤتمر يحتاج إلى قوة إدارية لا تقل عن ١٥٠ شخصا، ونحن نعمل عليه بعدد ٥ أفراد فقط، ولكننا مؤمنون بنجاحه بتعاون المحامين.



وتابع سخى أن المؤتمر هذا العام مختلف كليا عن المؤتمرات السابقة فيما يتعلق باختيار الأماكن، فالأماكن جميعها مميزة جدا، والمستوى راق جدا، ولم يسبق للنقابة أن تتعاقد مع فنادق بمثل هذه المستويات.



وتعقد نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام سامح عاشور، مؤتمرها السنوى تحت شعار “تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المحاماة”، بمدينة الغردقة، خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الحالى.



يفتتح المؤتمر في الساعة الثامنة من مساء غدًا الأربعاء بالسرادق المقام بمنطقة الأحياء ويضم خمس لجان تبدأ عملها في اليوم التالي للافتتاح، وهي: ضوابط القيد وتنقية الجداول، والأكاديمية وشروط القبول، ومـــــدونة السـلـــوك المهـــني، ومشروع قانون الإدارات القانونية، وحقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء

