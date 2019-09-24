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اقتصاد

الدولار يهبط لأدنى مستوى.. أسعار اليوم

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:36 م
دولار
دولار
محمد يحيي
هبط الدولار في تعاملات نهاية اليوم الثلاثاء إلي أدني مستوي له مسجلا 16.24 جنيه.

سجل الدولار في بنوك " مصر، الأهلي، قناة السويس، البنك العربي الإفريقي الدولي، التجاري الدولي" عند 16.24 جنيه للشراء و 16.34 جنيه للبيع، بينما وصل سعر صرف الدولار ببنوك " مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد" عند 16.25 جنيه للشراء و 16.35 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الدولار ببنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، كريدي أجريكول، البركة، الأهلي الكويتي، سايب، المصري الخليجي، عودة" عند 16.26 جنيه للشراء و 16.36 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك " الأهلي اليوناني بمصر نحو 16.39 جنيه للشراء و 16.49 جنيه للبيع، و الإسكندرية عند 16.5 جنيه للشراء و 16.6 جنيه للبيع.

وجاء أعلي سعر صرف للدولار ببنك التعمير والاسكان مسجلا 16.51 جنيه للشراء و 16.61 جنيه للبيع.

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