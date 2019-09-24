3 مهرجانات فى "مسرح الجنوب"

أطلقت مؤسسة س للثقافة والابداع إستمارة المشاركة فى الدورة الخامسة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب والذى يقام خلال شهر ابريل المقبل .



قال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المهرجان ان الدورة الخامسة ستشهد تطورا كبيرا فى فعاليات المهرجان بتقديم مسابقات جديدة وهى مهرجان مسرح الشارع والتى تضم عروضا تراثية تقام لاول مرة فى صعيد مصر وايضا عروض الحكى والتى ستقام فى المقاهى بعنوان حكاوى القهاوى بالاضافة الى المسابقة الرئيسية والتى تتناول العروض التراثية وقضايا المرأة.



واضاف د. جمال ياقوت مدير المهرجان ان الورش التدريبية التى ينظمها المهرجان ضمن فعالياته ستشهد تطورا كبيرا والتى يقوم بها مدربين اجانب من اوروبا وافريقيا واسيا بالاضافة الى خبراء المسرح فى مصر .



يذكر أن الدورة الرابعة شهدت نجاحا كبيرا خاصة بعد تقديم العروض فى قرى ومستشفيات وملاجى الايتام فى محافظة اسيوط وايضا تقديم عدد من الورش التدريبية لاول مرة فى المهرجانات المصرية بالاضافة الى توقيع عدد من برتوكولات التعاون مع بعض الدول الافريقية .