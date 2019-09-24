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رياضة

تحرك مصري قوي بسبب عدم اعتماد التصويت لـ محمد صلاح في جائزة الأفضل

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:40 م
محمد صلاح
محمد صلاح
يسري غازي - عمرو الحلوانى
قرر اتحاد كرة القدم إرسال خطاب رسمي، إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"؛ للاستفسار عن اعتماد التصويت المصرى فى اختيار أفضل لاعب فى العالم.

وكانت حالة كبيرة من الجدل فرضت نفسها داخل الشارع الكروى نتيجة اعتماد التصويت المصرى "مدرب المنتخب وقائد المنتخب" فى اختيار أفضل لاعب فى العالم.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر حسابه الرسمي قوائم أصوات مدربي وقادة المنتخبات التي شاركت في التصويت، والتي خلت من تواجد مدرب وقائد منتخب مصر.

وكان ليونيل ميسى فاز بلقب أفضل لاعب فى العالم خلال الحفل الكبير الذي أقامه الاتحاد الدولي للعبة فى مدينة ميلانو بإيطاليا أمس، وحل فان دايك فى المركز الثانى ومن بعده كريستيانو رونالدو صاحب المرتبة الثالثة ومحمد صلاح فى المركز الرابع.

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