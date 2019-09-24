ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ياسر إبراهيم يوجه رسالة إلى ابنه من الأهرامات .. شاهد

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:01 م
نجل ياسر ابراهيم
نجل ياسر ابراهيم
محمد بدران
نشر ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلى صورا جديدة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام" .

وظهر فى الصور نجل اللاعب من داخل الأهرامات بالجيزة وعلق قائلًا: " i miss you lokaa".

وحقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فوزه الأول بالدوري الممتاز على حساب منافسه فريق سموحة بهدف دون رد فى المباراة التي أقيمت أمس باستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الخامسة مساء غدٍ، الأربعاء، استعداداته لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء السبت المقبل.
ياسر إبراهيم يوجه رسالة إلى ابنه من الأهرامات .. شاهد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 معلومات عن كانو سبورت الغيني منافس الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

على معلول يعلن عن الحساب الرسمي لـ نجم الأهلي الجديد

الأهلى يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة كانو سبورت.. تفاصيل

فايلر يعلن قائمة الأهلي المسافرة إلى غينيا الاستوائية

فى مهب الريح .. غموض حول إذاعة مباراة الاهلى وبطل غينيا الاستوائية بـ ابطال إفريقيا

موعد ظهور الأهلي بقميصه الجديد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تعليق صادم من أيمن يونس على أداء الزمالك أمام الاتحاد ورأيه بـ ميتشو

لا تعظ إسرائيل .. نتنياهو يوبخ أردوغان: كفاك كذبا

مرتضى منصور يحذر طارق حامد

فرمان فايلر للاعبي الأهلي بعد مواجهة سموحة

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور

تطاول على تركي آل الشيخ وهنيدي وعمرو دياب.. محمد علي فشل في الحشد فاتجه لـ سب الرموز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور

شرطي يلقي القبض على طفلة 6 أعوام في مدرستها.. لن تصدق السبب