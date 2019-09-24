ياسر إبراهيم يوجه رسالة إلى ابنه من الأهرامات .. شاهد

نشر ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلى صورا جديدة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام" .



وظهر فى الصور نجل اللاعب من داخل الأهرامات بالجيزة وعلق قائلًا: " i miss you lokaa".



وحقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فوزه الأول بالدوري الممتاز على حساب منافسه فريق سموحة بهدف دون رد فى المباراة التي أقيمت أمس باستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.



يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الخامسة مساء غدٍ، الأربعاء، استعداداته لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء السبت المقبل.