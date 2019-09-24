المصري عن طرد إيميكا أمام الحدود: طارق حامد يستحق الطرد 7 مرات كل مباراة

تعجب ياسر سالم مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري من قرار الحكم طارق مجدي بطرد إيزي إيميكا خلال مباراة الفريق أمام حرس الحدود، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وقال سالم عبر إذاعة الشباب والرياضة: "لقد استبشرنا خيرا بتولي جمال الغندور رئاسة لجنة الحكام، ولكن طارق مجدي تسرع كثيرا في طرد إيزي إيميكا ،اللعبة لا تستحق الطرد المباشر بل بطاقة صفراء على الأكثر، إلا أن الحكم يبدو أنه تأثر بضخامة جسد إيميكا".



وأضاف سالم ساخرا: "إذا كان طرد إيزي إيميكا مستحقا، فإن طارق حامد يجب أن يحصل على 7 بطاقات حمراء في كل مباراة بسبب تدخلاته العنيفة، لكن الحكم بشر، يخطئ ويصيب مثل كل عناصر اللعبة".



ويغيب إيميكا في مباراتي المصري أمام الإسماعيلي والاتحاد، يومي 2 و 5 أكتوبر المقبل، بعد إيقافه مباراتين.