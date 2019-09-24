بعد غياب 18 عاما. . أيمن بهجت قمر : أنا ووليد سعد تانى مع عمرو دياب

نشر الشاعر ايمن بهجت قمر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بشان أغنية عمرو دياب الجديدة والتى تحمل اسم "متغير" والتى تجمعهما مع ملحنها وليد سعد، بعد 18 سنة من آخر أغانيهم معًا.



وقال ايمن بهجت قمر :"من بعد لسه بتحبه يا قلبي، ولو كان يرضيك تفضل كده قدامي، وبعد تقريبا 18 سنة، أنا ووليد سعد تاني مع عمرو دياب".



"متغير" هي الأغنية الخامسة التي يطرحها عمرو دياب من ألبومه "أنا غير"، حيث طرح من قبل "بحبه"، "أنا غير"، "يوم تلات"، "يحيرك".