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أخبار البلد

السيسي يلتقي رئيس المجر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:44 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المجر علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث من المقرر أن تشهد المباحثات سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وكان الرئيس السيسي ألقي كلمة مصر أمام الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تركزت على مُجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط.

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