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رياضة

لاعب الزمالك السابق يوقع لنادي إطسا

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:48 م
نادي أطسا
نادي أطسا
إسماعيل محمود
أعلن نادي إطسا ، تعاقده رسميًا مع حسام مصطفي، لاعب نادي الزمالك السابق، وذلك لمدة موسمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينشط نادي إطسا في دوري الدرجة الثالثة، بمجموعة الصعيد، وهو من فرق محافظة الفيوم، ويقوده كابتن أحمد سالم ، لاعب ناديي الإسماعيلي وطلائع الجيش السابق.

ومن المقرر أن ينضم حسام مصطفى، والذي سبق له اللعب في صفوف نادي الزمالك والداخلية، لتدريبات فريقه، وذلك بعد توقيعه لمدة موسمين مع النادي .

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