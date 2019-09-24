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أصل الحكاية

تحدث عن سد النهضة وأزمات العرب.. 6 رسائل نارية من السيسي بالأمم المتحدة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:01 م
الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في الأمم المتحدة
عبدالله قدري
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أزمات وقضايا مهمة تمس المجتمع المصري والوطن العربي، وشدد خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أهمية وقف معاناة الشعب الفلسطيني، وحل أزمات ليبيا وسوريا.

ويرصد صدى البلد في هذه السطور أهم الرسائل التي قالها السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

سد النهضة
قال الرئيس السيسي إن على إثيوبيا عدم الإضرار بالمصالح المائية لدول حوض النيل من بينها مصر بل وقال إن مصر بادرت بطرح مبادرة إبرام مبادئ حول سد النهضة الموقع في الخرطوم مارس 2015 واستمرت تلك المفاوضات لما يقارب 4 سنوات إلا أنه لم تفض هذه المفاوضات النتائج المرجوة.

وأكد السيسي أن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت ومصر مازالت تأمل في التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة لدول حوض النيل الأزرق بالنسبة لإثيوبيا ومصر.

فلسطين
دعا السيسي إلى أهمية إنهاء معاناة شعب فلسطين، وقال إنه مبادرة السلام العربية لا تزال قائمة، وأنه لا بد من إعادة الحق إلى الفلسطينيين.

سوريا
دعا السيسي إلى أهمية الحل السياسي في سوريا، وقال إنه ضرورة ملحة لا بد منها لإنهاء معاناة استمرت 8 سنوات، وطالب ببدء عمل اللجنة الدستورية لوقف نزيف الدم وإنهاء معاناة الشعب السوري.

اليمن
طالب الرئيس السيسي بوقف تدخل قوى إقليمية غير عربية في الشأن اليمني، وأكد أن ما حدث في هجوم أرامكو داخل المملكة العربية السعودية ليس ببعيد عن أعين المجتمع الدولي.

ليبيا
ورأى السيسي إن ما تمر به ليبيا جاء بسبب ويلات النزاع المسلح الذي يستوجب إيقافه، وآن الأوان لوقف هذه المعاناة، من خلال المجتمع الدولي، ومعالجة الخلل الفادح في توزيع الثروة والسلطة، وغياب الرقابة الشعبية في ليبيا.

السودان
كما طالب الرئيس السيسي بضرورة رفع اسم جمهورية السودان من قوائم الدول الداعمة للإرهاب، مشددا على ضرورة الاهتمام بتنمية إفريقيا ككل.

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