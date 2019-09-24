طريقة عمل ستربس الفراخ في المنزل.. خطوة بـ خطوة

يعد ستربس الفراخ من أشهر الأكلات فى المطاعم ويحبها الأطفال بشكل كبير والكبار أيضًا لأنها من الأكلات السهل تناولها والمقرمشة بشكل لذيذ، ولكن الكثير من الأمهات تريد تقديم ستربس الفراخ لأولادها من البيت للتأكد من سلامتها ونظافتها، وسوف نقدم طريق عمل ستربس الفراخ خطوة بخطوة.



مكونات ستربس الفراخ خطوة بخطوة:



كيلو صدور فراخ منزوعة العظم ومقطعة بطريقة متساوية

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من البابريكا

ملعقة صغيرة من الثوم البودر

بيضة واحدة

كوب من الدقيق

نصف كوب من الحليب وعليه نصف ملعقة من الخل

كمية كبيرة من الزيت للقلى



طريقة عمل ستربس الفراخ خطوة بخطوة :



اخلطى الدقيق ، البابريكا،الملح ،الفلفل الأسود،الثوم البودر

اخلطى البيض مع الحليب

ضعى قطع الفراخ فى الحليب والبيض ثم فى الدقيق

ضعى الزيت على درجة حرارة متوسطة، نقلى الفراخ حتى تنضج تماما

أخرجى الفراخ وضعيها على ورق مناديل للتخلص من الزيت الزائد

نقدم ستربس الفراخ مع البطاطس والكاتشب