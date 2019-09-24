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حوادث

جنايات الإسكندرية تقضي بالسجن المؤبد على خاطف الطائرة المصرية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:50 م
المتهم بعد تسليمه
المتهم بعد تسليمه إلى مصر
أحمد عبد العزيز
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العزيز سالم، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد بحق خاطف الطائرة المصرية بمطار برج العرب، والتوجه بها إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا.

تعود القضية التي تحمل رقم 720 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية ثانٍ إلى أواخر مارس عام 2016، عندما أقدم سيف الدين مصطفى، على عملية خطف طائرة ركاب من مطار برج العرب الدولي المتجهة إلى القاهرة وإجبار قائدها على الذهاب إلى قبرص.

ووجهت النيابة العامة للمتهم، تهم الاستيلاء بالتهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي، وتعطيل سيرها عمدًا وخطفه واحتجازه وحبس ركابها وأفراد طاقمها تحقيقًا لغرض إرهابي.

وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، المتهم، في 5 ديسمبر الماضي، لمحكمة جنايات الإسكندرية، لمحاكمته.

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