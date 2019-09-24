باسم سمرة لـ صدى البلد: أقوم حاليا بقراءة فيلم 2 طلعت حرب

أعلن الفنان باسم سمرة انه يقوم حاليا بقراءة سيناريو فيلم "2 طلعت حرب" والذي من المقرر أن يقوم بإخراجه مجدى أحمد على والذى من المتوقع أن يبدأ تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.



وقال باسم سمرة لـ "صدى البلد" : انه حاليا فى مرحلة القراءة ولكن لم يتم التوقيع حتى الآن مبديا موافقة مبدئية على المشاركة فى العمل كونه تجربة جديدة ومختلفة عن السابق فضلا عن انها تجربة مع مخرج كبير مثل مجدى احمد على لاول مرة يتم التعاون بيننا.



يذكر ان باسم سمرة يبدأ تصوير فيلم "صندوق الدنيا" خلال الأيام القليلة المقبلة مع الفنان خالد الصاوى ورانيا يوسف والمخرج عماد البهات.



وكان آخر أعمال باسم سمرة فيلم "ولاد رزق 2" وذلك من خلال شخصية عباس الجن وشاركه البطولة فيه احمد عز واحمد داود وعمرو يوسف وكريم قاسم.