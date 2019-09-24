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مراجعة تاريخك الطبي.. تعرف على طرق تشخيص الإصابة بـ الإكزيما

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:58 م
طرق تشخيص الإكزيما
طرق تشخيص الإكزيما
آية التيجي
يعتبر التهاب الجلد التأتبي، أو ما يعرف باسم الإكزيما، حالة يحدث فيها احمرار الجلد مع الشعور بالحكة، وهي حالة مرضية شائعة لدى الأطفال، لكن يمكن أن تحدث في أي مرحلة عمرية، وتعد الإكزيما مرضًا مزمنا، ويميل لأن يظهر على شكل نوبات كل فترة، وقد يكون مصحوبًا بالربو أو حمى القش.

ولم يتم اكتشاف أي علاج للإكزيما (التهاب الجلد التأتبي)، لكن يمكن لبعض العلاجات وإجراءات العناية الذاتية أن تخفف من الحكة وتمنع من تفشي المرض، والتي تشمل استخدام الصابون الخالي من الكيماويات، وترطيب الجلد، ووضع الكريمات والمراهم الطبية.

طرق تشخيص الإكزيما

ولا توجد اختبارات معملية مطلوبة لتشخيص الإصابة بالتهاب الجلد التأتبي الإكزيما، فسوف يتمكن الطبيب على الأرجح من التوصل لتشخيص الحالة عن طريق فحص جلدك ومراجعة تاريخك الطبي، وقد يستخدم أيضًا اختبار الرقعة أو غيره من الاختبارات لاستبعاد الأمراض الجلدية الأخرى أو للكشف عن الحالات الأخرى التي تصاحب الإكزيما.

إذا شككت أن الطفح الجلدي لدى طفلك ناتج عن أحد الأطعمة، فاخبري الطبيب واستفسري عن اكتشاف إحتمالية إصابتك بالحساسية ضد الطعام.

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