رئيس الوزراء يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب ببني سويف.. يتابع أعمال إنشاء محور المستشار عدلي منصور وكورنيش النيل.. ويقوم بجولة في المستشفى العام النموذجي بالمحافظة

خلال جولته ببني سويف:

يتفقد مصنع ملابس ببنى سويف يُصدر منتجاته للخارج يتابع أعمال إنشاء محور المستشار عدلي منصور وكورنيش النيل بـ بني سويف يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب الصناعية ببني سويف يقوم بجولة في المستشفى العام النموذجي ببني سويف ويشدد على تقديم الخدمة الطبية الكاملة للأهالي





تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المشروعات بمحافظة بني سويف، في إطار الزيارة الميدانية التي يقوم بها إلى المحافظات؛ لمتابعة خط سير العمل للمشروعات على أرض الواقع، حيث تفقد أعمال التطوير الخاصة بكورنيش النيل في بني سويف.





كما تفقد الرئيس مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب الصناعية ببني سويف ومحور المستشار عدلي منصور والمستشفى العام النموذجي ببني سويف.





مدبولي يتفقد المستشفى العام النموذجي ببني سويف

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشفى العام النموذجي ببني سويف، واستمع إلى شرح تفصيلي عن أقسام المستشفى، وتساءل رئيس الوزراء،عن انتظام العمل بالمستشفى من أطباء وتمريض، وكذلك عدد العاملين بها.





يصنعون منتجا يرقى للتصدير إلى دول كبرى.. تعليق مدبولي أثناء تفقده مصنع ملابس ببنى سويف

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له من الوزراء ومحافظ بنى سويف، مصنع "إيميسا دينيم" لصناعة الملابس الجاهزة، المتخصص في صناعة البنطلون "الجينز".





واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، والذي يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتصل التكلفة الاستثمارية له إلى نحو 250 مليون جنيه، ويعمل به حوالي 650 عاملا، جميعهم من أبناء بني سويف، وبدأ الإنتاج الفعلي للمصنع في 2015، وتصل الطاقة الإنتاجية إلى نحو 60 ألف قطعة في الشهر، ويقوم بتصدير منتجاته إلى دولتي ألمانيا والنمسا.





وخلال جولته بالمصنع تحاور رئيس الوزراء مع الشباب العاملين بالمصنع، وعبر عن سعادته الكبيرة لأنهم من أبناء المحافظة، ويصنعون منتجا يرقى للتصدير إلى دول كبرى، ثم طلب منهم التقاط الصور معهم، قائلا: "اللى شفته النهارده حاجة تفرح".





أعمال إنشاء محور المستشار عدلي منصور بـ بني سويف

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له من الوزراء، ومحافظ بنى سويف، محور المستشار عدلي منصور على النيل، والذى تم الانتهاء منه، ويستعد للافتتاح الرسمى.





واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المحور المروري الهام، من المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الذى أشار إلى أن المحور تم تنفيذه بنسبة 100%، ويبلغ طول المحور 4.5 كم، ويربط طريق الكريمات الصحراوي الشرقى بطريق القاهرة أسوان الزراعي وطريق بنى سويف الفيوم في الغرب، بما يساهم في تخفيف الضغط على كوبري بني سويف الحالي على النيل، وتيسير مرور الشاحنات بين ضفتي نهر النيل عند مدينة بنى سويف، وإيجاد محور تنمية جديد يربط شرق وغرب مدينة بنى سويف ويساهم في استثمار أراضي مدينة بنى سويف.





وأوضح الوزير أن محور المستشار عدلي منصور ببني سويف أحد 7 محاور جديدة على النيل، يتم تنفيذها وهي: محور بديل خزان أسوان، وكلابشة، وقوص، وسمالوط، وديروط، وعدلي منصور، ودراو، بتكلفة 9.5 مليار جنيه، لتضاف إلى المحاور السبعة على النيل التي انتهى تنفيذها في عام 2014 بتكلفة 10 مليارات جنيه، وهي محاور: طلخا، وبنها، والخطاطبة، وجرجا، وبني مزار، وطما، ومحور روض الفرج.





يأتي تنفيذ تلك المحاور على النيل لتحقيق ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل، بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 25 كم، لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل، والمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر. ومن المخطط البدء في عدد 6 محاور أخرى على النيل اعتبارًا من يوليو 2020 وهي 3 محاور في صعيد مصر، و3 محاور في الوجه البحري، وإستكمال عدد 2 محور في طما وجرجا، بتكلفة اجمالية 14 مليار جنيه.





مدبولي يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب الصناعية ببني سويف

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له من الوزراء والمحافظين، مشروع مُجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب الصناعية ببني سويف.





واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، وتمت الإشارة إلى أنه يتم تنفيذه على مساحة 70 فدانًا، ويتضمن تنفيذ 20 هنجرًا، بـ 266 وحدة صناعية، بمساحات مختلفة، جاهزة للاستخدام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل أنشطة غذائية، وأنشطة كيماوية، وأنشطة هندسية.





كما تمت الإشارة إلى أن مشروع المجمع الصناعي يضم إلى جانب الكيانات الصناعية، مباني خدمات، منها مبنى إداري، وبنك، ومنافذ بيع ومبنى للمعارض، وذلك بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعي، كما يتم تنفيذ المرافق الداخلية بالمشروع، وتصل نسبة إنجاز الوحدات إلى 80%، ونسبة إنجاز المرافق نحو 60% وكلف مدبولى بسرعة الانتهاء من أعمال التنفيذ، وكذا توصيل المرافق، للعمل على سرعة طرح هذه المجمعات للمستثمرين.





للوقوف على أعمال التطوير.. رئيس الوزراء يتفقد كورنيش النيل في بني سويف

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تطوير كورنيش النيل بمحافظة بني سويف واستمع إلى شرح تفصيلي لتطوير الكورنيش.





ويشمل التطوير توسعات على الجانب الملاصق لمجرى النيل، وإقامة حائط ساند من الدبش لحماية حواف وجوانب الطريق فى هذه الناحية، بالإضافة إلى زيادة عرض الطريق وإزالة كافة الإشغالات التى تحجب رؤية المجرى المائى للنهر وعمل ممشى علوى للمواطنين، علاوة على عمل جزيرة وسطى وإنشاء دورانات " returns " فى بعض الأماكن على الطريق لسهولة الحركة المرورية، بالإضافة إلى عمل إنارة ديكورية.





ويجرى حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق الكورنيش فى المسافة من مركز المؤتمرات وحتى شارع الروضة بطول 1 كم، حيث تتضمن أعمال التطوير توسعة طريق الكورنيش من 5 متر إلى 10 أمتار للاتجاه الواحد الذى سيضم إلى 3 حارات مرورية بإجمالى 6 حارات فى الاتجاهين، مع تقليص عرض الجزيرة الوسطى والاستفادة منها فى توسعة الجهة المقابلة للكورنيش من ناحية العمارات السكنية من خلال عمل أماكن انتظار للسيارات "عمودى أو موازي" أسفل تلك العمارات.





وتطوير كورنيش النيل سيمنح المنطقة انسيابا مروريا وسهولة لحركة السير بالمنطقة الحيوية، وسيمنع تكرار الإشغالات والتعديات العشوائية بالمنطقة، والتى كانت تتسبب فى تكدس مرورى وزحام شديد على طول الكورنيش من المنطقة العلوية، حيث يعد الكورنيش المتنفس الوحيد لأهالي بنى سويف على النيل.





يأتي تطوير كورنيش النيل بمحافظة بني سويف ضمن خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضارى والجمالى للشوارع والميادين الحيوية والقضاء على العشوائية وإزالة الإشغالات.





خلال تفقده مستشفى بنى سويف.. مدبولي يشدد على تقديم الخدمة الطبية الكاملة للأهالي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ومحافظ بنى سويف، مستشفى بني سويف العام، الذي تحول لمستشفى تخصصي في عام 2018، ليصبح تابعًا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.





وتجول رئيس الوزراء فى عدد من أجنحة المستشفى والمباني الملحقة بها، واستمع الى شرح من مدير المستشفى الذى أوضح ان المستشفى تم افتتاحها وتشغيل المرحلتين الأولى والثانية من التطوير في عامي 2016 ثم 2017، وتشمل نحو 300 سرير بالأقسام الداخلية، و36 سرير رعاية مركزة، و 12 سرير رعاية قلب، و 9 أسرة قسطرة قلب، و36 غرفة عمليات، وحضانة، وقسم تعقيم مركزي، ومبنى للعيادات الخارجية، ومكاتب إدارية.





لفت مدير المستشفى إلى أن المستشفى تشارك في تلقي حالات الطوارئ بالمدينة إلى جانب المستشفى الجامعي، حيث ان بها 10 أسرة طوارئ، الى جانب 5 اسرة افاقة، كما يتضمن مبنى العيادات الخارجية العديد من التخصصات، ويبلغ عدد حضانات الأطفال 56 حضانة، وعدد ماكينات غسيل الكلى 3 ماكينات.



