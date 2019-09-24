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فن

مستحيل نسمح بهدها .. شريف منير يرد على الحملة الممنهجة التي تستهدف مصر

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:42 م
شريف منير
شريف منير
محمد بدران
وجه الفنان شريف منير، رسالة إلى الشعب المصرى فى ظل حملة الادعاءات الممنهجة التي تستهدف أمن واستقرار مصر.

وقال شريف منير، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" "‏في مشاكل نحاول نحلها ،لكن مستحيل نسمح بهدها"

كان شريف منير قد شارك كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "الممر"، والذى حقق نجاحًا كبيرًا، وشارك فى بطولته كل من أحمد عز وهند صبري.
مستحيل نسمح بهدها .. شريف منير يرد على الحملة الممنهجة التي تستهدف مصر

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