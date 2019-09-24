بـ ترتر فضي.. بوسي شلبي بإطلالة أنيقة

























نشرت الفنانة بوسى شلبى صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بأطلالة أنيقة .وأطلت بها بـ فستان قصير ومكشوف الصدر باللون الفضى،وحملت حقيبة صغيرة باللون الفضى ،وأنتعلت حذاء مكشوف بكعب عالى باللون الفضى.وأعتمدت فى الميكب على اللون البنى والأسود كأيشادو ،وأحمر شفاة باللون الأحمر.وتركت شعرها منسدلاً بطريقة تتناسب مع إطلالتها،ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بخاتم لليد وقرط وساعة يد لأكمال إطلالتها الأنيقة