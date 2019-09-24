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رياضة

المقاولون العرب يناشد الجماهير نبذ الشائعات والالتزام بالروح الرياضية.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:53 م
المهندس محمد عادل
المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بالمقاولون
محمد رشاد
طالب المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، الجماهير بالالتزام، وعدم الخروج عن النص، بعد ما حدث من جماهير الأهلي والزمالك، خلال مباراة السوبر المصرية الأخيرة والذي توج بها النادي الأهلي بلقبه الحادي عشر.

وتساءل محمد عادل فى فيديو نشره على موقع التواصل، عن سبب سب الجماهير لبعضها البعض، مؤكدًا أن تلك الجماهير قلة مندسة ومجهولة، مؤكدًا أن الشعب المصري لديه أخلاق، فلا يجوز التفوه بمثل تلك الألفاظ، منوهًا بأهمية الالتزام، و الاحترام، والتشجيع باحترام.

وهنأ "عادل"، النادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي بفوزه بكأس السوبر المصري، كما هنأ مرتضى منصور رئيس الزمالك، على اختياره لمدرب كُفء، مثل الصربي ميتشو، ومجموعة متميزة من اللاعبين، مطالبا الشباب المصري بعدم الانسياق وراء الشائعات وعدم نشر اي مقاطع تثير الناس بدون وعي او معلومة ، لأن تلك الشائعات هدفها هدم الدولة المصرية.

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