حقيقة الحكم بجلد وسجن مذيعة خليجية بسبب علاقة محظورة

ظهرت معلوماتٌ تفيد بأن المحكمة الجزائية بجدة أصدرت حكمًا قضائيًا يقضي بسجن الإعلامية روزانا اليامي، سنةً واحدة مع دفع غرامة تصل إلى 100 ألف ريال و70 جلدة.



جاء ذلك على أثر قضية أخلاقية مع أحد مشاهير السوشال ميديا، بعد خلافٍ شخصيٍ بينهما وصل إلى أقسام الشرطة، التي أحالتهما إلى النيابة العامة لأخذ أقوالهما ومن ثم للمحكمة لإصدار الحكم.



وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد من المعلومات عن القضية.



