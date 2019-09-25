ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

حقيقة الحكم بجلد وسجن مذيعة خليجية بسبب علاقة محظورة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:59 ص
جلد روزانا اليامي
جلد روزانا اليامي
كريم عاطف
ظهرت معلوماتٌ تفيد بأن المحكمة الجزائية بجدة أصدرت حكمًا قضائيًا يقضي بسجن الإعلامية روزانا اليامي، سنةً واحدة مع دفع غرامة تصل إلى 100 ألف ريال و70 جلدة.

جاء ذلك على أثر قضية أخلاقية مع أحد مشاهير السوشال ميديا، بعد خلافٍ شخصيٍ بينهما وصل إلى أقسام الشرطة، التي أحالتهما إلى النيابة العامة لأخذ أقوالهما ومن ثم للمحكمة لإصدار الحكم.

وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد من المعلومات عن القضية.

ترشيحاتنا

ترامب يسخر من مرض المراهقة جريتا تونبرج.. وهكذا أحرجته

حقيقة الحكم بجلد وسجن مذيعة خليجية بسبب علاقة محظورة

التجارة: ارتفاع صادرات مصر لـ17 مليارا و65 مليون دولار خلال 8 أشهر

مريض نفسي.. استدرج صديقته عن طريق سناب شات واعتدى عليها

كلكم راع.. ريهام حجاج توجه رسالة مؤثرة لـ الرجال المنفصلين

بسبب تغريدة لـ تركي آل الشيخ.. إليسا تحرج أحد متابعيها على تويتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببلوزة زرقاء.. أسما شريف منير بإطلالة بسيطة

بفستان أزرق مكشوف الأكتاف.. دانا حمدان تشعل إنستجرام

شاهد.. كيف تألقت ليلى علوى ويسرا فى مهرجان الجونة