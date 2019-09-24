المصريون يساندون الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة.. فيديو وصور

توجه أبناء الجالية المصرية في نيويورك بالآلاف إلى مقر الأمم المتحدة التي تشهد عقد اجتماعات الجمعية العامة.



وساند أبناء الجالية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يشارك في أعمال اجتماعات الجمعية العامة، وظهر المصريون في الفيديو رافعين الأعلام المصرية، مرددين الأغاني الوطنية حاملين صور الرئيس السيسي.



وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، المنعقدة في نيويورك، عقب بيان كل من رئيسي البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية.



وشملت كلمة الرئيس السيسي عدة عناصر خاصة بمواقف مصر الثابتة تجاه كل القضايا السياسية والتنموية والاقتصادية الخاصة بالمنطقة والعالم، خاصة الأزمات الموجودة فى المنطقة، ورؤية مصر تجاهها.

